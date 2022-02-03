Путин и Кадыров лично встретились в Москве

Глава Чечни доложил российскому президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Обсуждались ли угрозы в адрес семьи правозащитника Янгулбаева, не сообщается.

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чечни в ночь на четверг, 3 февраля. Согласно этим данным, Кадыров доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе, включая выполнение показателей по борьбе с коронавирусом, демографическую ситуацию и реализацию нацпроектов.

В сообщении не сказано, обсуждалась ли тема угроз руководства Чечни в адрес бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и членов его семьи. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о состоявшейся встрече.

Кадыров и Делимханов угрожают расправой семье Янгулбаева

Накануне стало известно, что суд в Чечне арестовал жену Янгулбаева Зарему Мусаеву на два месяца. Кадыров неоднократно выступал с угрозами расправы в адрес семьи бывшего судьи, заявляя, что ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Янгулбаев вместе с дочерью Алией 22 января покинул Россию, за границей находятся также его сыновья.

С угрозой расправы с семьей Янгулбаева выступал также депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он объявил о кровной мести с семьей Янгулбаева, обещал отрезать членам семьи головы, а также пригрозил убийством тем, кто переведет его слова с чеченского на русский язык.

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) запросили перевод высказываний Делимханова в адрес семьи Янгулбаева. Если в заявлении действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил в среду секретарь СПЧ Александр Точенов.

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