США отправляют в Европу 3 тыс. военных, Путин пожаловался Джонсону на Киев

США в ближайшее время перебросят дополнительно 3 тысячи военных в две страны Восточной Европы, граничащие с Украиной - Польшу и Румынию, объявило американское министерство обороны. Тем временем администрация президента России сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в котором заявил о "саботаже" Киевом Минских соглашений.

Как сообщил в среду журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отправка подкрепления в Европу продемонстрирует, что США готовы защищать своих союзников. И Польша, и Румыния входят в НАТО. "Важно послать четкий сигнал и господину Путину и, честно говоря, всему миру, что НАТО - это важно и для США, и для наших союзников", - сказал Кирби.

До начала брифинга Кирби агентство Рейтер сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что 1700 человек из этих 3 тыс. будут переброшены в Польшу непосредственно из США, с базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, а еще 300 военных в Польшу и 1000 - в Румынию будут переведены с баз в Германии.

Кирби подчеркнул, что 3 тыс. военных не входят в число тех 8,5 тысяч, о переводе которых в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Пентагон объявил на прошлой неделе.

Представитель Пентагона также заверил, что на территорию Украины эти части отправлены не будут, и что в Польшу и Румынию они переводятся не навсегда, а временно, в качестве реакции на нынешнюю ситуацию. В обеих этих странах уже находятся небольшие контингенты американской армии.

Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на неназванных чиновников, что Пентагон приказал еще нескольким тысячам солдат (в дополнение к первоначальным 8,5 тыс) быть готовыми к переброске в страны восточного фланга НАТО.

Разговор Джонсона с Путиным

В среду вечером пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провел телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Эти переговоры должны были состояться двумя днями ранее, однако их пришлось перенести, поскольку в понедельник британскому премьеру пришлось срочно отвечать на неприятные вопросы депутатов парламента о вечеринках, состоявшихся в период локдауна на Даунинг-стрит. Во вторник Джонсон побывал с визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским и призвал Россию отвести войска от украинских границ.

Согласно сообщению администрации президента России, Джонсон и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности, которые Россия требует от стран Запада, при этом президент России обратил "внимание на хронический саботаж Киевом минских договорённостей".

"Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности", - сказано в сообщении Кремля.

В свою очередь Даунинг-стрит сообщает, что Джонсон "выразил глубокую озабоченность в связи с последними враждебными действиями России на границе Украины". "Он подчеркнул необходимость найти путь, уважающий как территориальную целостность Украины, так и ее право на самозащиту", - сказал представитель премьер-министра. Джонсон также сказал Путину, что "любое дальнейшее вторжение России на украинскую территорию станет трагической ошибкой".

При этом, согласно заявлению британского правительства, "лидеры согласились, что в обострении никто не заинтересован". "Премьер-министр [Джонсон] подчеркнул важность диалога и дипломатии, а также необходимости включать в переговоры Украину", - сообщает Даунинг-стрит.

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