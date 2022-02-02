Назарбаев лишится возможности влиять на политику Казахстана

Парламент Казахстана утвердил поправки, отменяющие необходимость согласовывать с Нурсултаном Назарбаевым основные направления политики страны. Новый закон отправлен на подпись президенту Токаеву.

Депутаты мажилиса - нижней палаты парламента Казахстана - в среду, 2 февраля, проголосовали за законодательные поправки, отменяющие необходимость согласовывать с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым основные направления политики страны.

Внести поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики" предложили 27 января депутаты сената - верхней палаты парламента. Для того чтобы новый закон вступил в силу, его должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев.

В этот же закон в 2000 году был внесен статус елбасы, а необходимость согласовывать с Назарбаевым главные направления внутренней и внешней политики была законодательно утверждена в 2010 году.

Поправки в конституционный закон также предусматривают изменения в статью "О первом президенте". Они лишают Назарбаева поста главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК) и Совета безопасности страны. При этом бывший президент остается членом Конституционного совета республики и сохраняет за собой право выступать в правительстве и парламенте.

Протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил ОДКБ покинули Казахстан.

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