Джонсон: вторжение в Украину обернется поражением Путина

Британский премьер, находясь в Киеве, предостерег РФ от агрессии против Украины, которая станет политической, гуманитарной и военной катастрофой. Он пригрозил санкциями против России в первые минуты войны, пишет DW.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев во вторник, 1 февраля, пообещал Украине поддержку и предостерег Россию от военного вторжения в эту страну. "Мы видим сосредоточение большого количества войск, подготовку ко всякого рода операциям, указывающим на предстоящую военную кампанию", — заявил Джонсон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, "дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой, а также военной катастрофой", причем как для России, так и для мира, а также "поражением для президента Путина". Джонсон призвал Россию "избрать путь дипломатии" в разрешении кризиса.

"Санкции вступят в силу, как только солдаты РФ перейдут границу Украины"

Джонсон в очередной раз пригрозил России санкциями в случае вторжения в Украину. "Жизненно важно, чтобы в Москве понимали, что санкции автоматически вступят в силу в ту минуту, когда нога российского солдата переступит украинскую границу", — сказал британский премьер. Он отметил, что штрафные меры согласованы с США и другими союзниками. Джонсон подчеркнул, что это делается "не для того, чтобы проявить враждебность к России, а чтобы продемонстрировать свою преданность защите свободы, демократии и суверенитета Украины перед лицом агрессии".

"РФ пытается подорвать европейскую архитектуру безопасности"

По словам британского премьера, у него нет сомнений в том, чего добивается хозяин Кремля, стягивая войска к украинским границам. "Запугивая Украину, Путин пытается заставить Запад изменить "взгляд на архитектуру европейской безопасности". Как заявил Джонсон, "Россия пытается подорвать такую архитектуру и перерисовать карту безопасности Европы, установить новые зоны влияния. И это будет касаться не только Украины, но и Грузии, Молдовы, других стран".

Премьер-министр Великобритании напомнил о праве Украины самостоятельно определять, как организовывать жизнь в своей стране и к какой организации присоединяться. По его словам, "будучи другом и партнером Украины, Соединенные Королевство всегда будет поддерживать осуществление этого права".

Создание альянса Украины, Польши и Великобритании

Во вторник, до начала визита британского премьера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание альянса Украины, Польши и Великобритании. "Варшава, Киев и Лондон обладают не только реалистическим осознанием угроз безопасности Европе и стратегией противодействия вызовам со стороны РФ, но и большим потенциалом трехстороннего сотрудничества в отраслях торговли, инвестиций, энергетики, в том числе возобновляемой", — написал Кулеба на своей странице в Facebook. По его словам, "новый формат не привязан к локальной географии — это объединение стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовы к конкретным действиям".

По данным министра, с инициативой создания союза выступила украинская сторона в октябре 2021 года. Объявить о его создании планировалось во время предстоящего визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Киев, однако его пришлось отложить из-за того, что она заразилась коронавирусом.

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