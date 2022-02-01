Закон о расширенных санкциях против России Британия намерена принять уже к 10 февраля

Новая редакция закона о санкциях, которая позволит Великобритании вводить санкции против любых российских персон и компаний, как-либо связанных с Кремлем, будет принята уже 10 февраля. Об этом сказала в понедельник в Палате общин глава британского МИДа Лиз Трасс.

"Новый закон даст нам полномочия вводить санкции против гораздо более широкого круга персон и предприятий. Мы сможем вводить санкции против любой компании, которая связана с российским государством, занимается экономически важным для российского государства бизнесом или работает в стратегически важном для российского государства секторе", — сказала Лиз Трасс, представляя в понедельник законопроект в парламенте.

Статьи по теме: Глава МИД Британии: путинским олигархам не спрятаться от наших санкций

Глава Форин-офиса пообещала, что поправки и дополнения к закону о санкциях против России будут приняты в срочном порядке, уже к 10 февраля.

"Я не думаю, что простые граждане России хотят увязнуть в непроходимой трясине ненужных смертей и разрушений, которые, возможно, будут сравнимы с Афганской войной или конфликтом в Чечне, — добавила Трасс. — У нас нет никакой вражды с российским народом — мы лишь против политики, которую ведет его лидер. Настало время Кремлю отступить от края, заняться деэскалацией и начать содержательный диалог".

Сейчас, согласно принятому в 2019 году отдельному закону о санкциях против России за ее действия в отношении Украины, правительство Великобритании может вводить санкции только против людей и фирм, непосредственно причастных к этим действиям. Это ограничение правительство и хочет снять, внеся в закон новые поправки.

Великобритания, США и Евросоюз согласованно готовят пакет жестких санкций на случай нападения России на Украину.

По сведениям западных стран, Россия сконцентрировала на границах Украины невиданное до сих пор количество войск и, вполне вероятно, готовится к вторжению.

Москва уверяет, что не собирается нападать на Украину.

Антикремлевский консенсус

В дискуссии в понедельник в Палате общин ни одна из партий не выступила против новых санкций.

Оппозиционеры из Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и Либерально-демократической партии, наоборот, лишь упрекали правительство за нерешительность, которую то, по их мнению, проявляет в борьбе с грязными российскими деньгами, инвестированными в Британии.

Даже депутат-консерватор Даниэль Качиньски, который шесть-семь лет назад призывал отменить "украинские" санкции против России, сейчас попросил товарища по партии и министра иностранных дел активнее работать с Германией, чтобы та не была так нерешительна в борьбе с Кремлем.

О подготовленных поправках к закону о санкциях против России Лиз Трасс рассказала еще в воскресенье в интервью двум британским телеканалам, BBC One и Sky News.

"Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", — сказала в интервью Трасс.

Примерно эти же слова она повторила и в понедельник в парламенте.

Лиз Трасс и министр обороны Британии Бен Уоллес собираются в ближайшие две недели посетить Киев и Москву.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!