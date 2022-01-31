Борис Джонсон отменил поездку в Японию из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил поездку в Японию, запланированную на середину февраля. "Совершить эту поездку для Джонсона представляется трудным, поскольку между Западом и Россией растет напряженность из-за Украины", — пишет в понедельник, 31 января, в этой связи онлайн-издание Nikkei Asia.

По сведениям журналистов, решение об отмене визита Джонсона в сложившейся ситуации было принято совместно правительствами Японии и Соединенного Королевства.

Ранее в тот же день об отмене визита Джонсона в Японию сообщило японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны. "Британское и японское правительства координировали свои действия, однако британская сторона предложила отменить визит в Японию по причине обострившейся ситуации в Украине и якобы имеющейся информации об участии господина Джонсона в вечеринках, нарушающих ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом", — указывает агентство.

Отмечается, что в Японии у главы британского кабинета была запланирована встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой. По данным Nikkei Asia, на ней политики намеревались обсудить дальнейшее сотрудничество их стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кабинет Японии опровергает информацию о визите Джонсона



Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на брифинге утром 31 января опроверг информацию о готовящемся визите Бориса Джонсона в Великобританию. "Нет никаких признаков того, что визит (Джонсона. — Ред.) в Японию координируется", — цитирует Мацуно агентство Kyodo. Генсек японского кабмина добавил, что его страна придает большое значение отношениям с Великобританией, которая является для Японии глобальным стратегическим партнером.



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