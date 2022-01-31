Боррель: Евросоюз разрабатывает меры против стратегических амбиций России

Евросоюз в готовящихся санкциях в отношении России планирует ввести меры экспортного контроля, чтобы лишить страну продукции, необходимой для реализации ”стратегических амбиций”, написал в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

”Мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые повлекут серьезный ущерб для российской экономики и финансовой системы. Мы также рассматриваем меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом, предусматривающие отказ России в продукции, необходимой ей для реализации своих стратегических амбиций”, — заявил он.

Боррель считает, что Россия на международной арене ведет ”войну нервов”. Дипломат указал, что ЕС озаботились не только разработкой санкций, но и усилением своей энергетической устойчивости ”за счет сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа”, если с российской стороны последуют перебои, пишет РБК.

Кроме того, дипломат пообещал ”соответствующую реакцию” на решение России расширить черный список невъездных лиц. Речь идет об объявленном 28 января российским МИДом запрете на въезд в Россию руководителям ”отдельных европейских ЧВК” (частных военных компаний), представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти стран Евросоюза. По мнению Борреля, такое действие со стороны российских властей ”подпитывает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации”.

ЕС готовит пакет санкций в отношении России из-за обострения ситуации вокруг Украины. При этом единства относительно ограничительных мер среди стран-членов Евросоюза нет. 29 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете El Mundo рассказал, что разногласия касаются масштаба санкций против России, а также оказания военной помощи Украине.

Как писала Financial Times, ЕС разрабатывает санкции против энергетического сектора России, в том числе против новых газовых проектов. Но по информации Bloomberg, пакет, включающий подобные ограничения, не согласна поддержать Германия. Однако страна согласна ввести санкции против российских банков, госпредприятий и олигархов.

Другим спорным вопросом при обсуждении санкций стало отключение России от международной межбанковской системы SWIFT. Издание Euractiv сообщало, что ”оппозиция во главе с Германией” сняла c рассмотрения этот вопрос.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января заявил, что введение санкций может стать поводом для разрыва отношений России и Запада в том случае, если будет принят пакет, ”сопровождающийся полным отключением от финансово-экономических систем, которые контролируются Западом”. Лавров выразил сомнение, что такое развитие событий будет ”в чьих-то интересах”.

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