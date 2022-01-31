Ученые выяснили, как получить "супериммунитет" против COVID-19

”Омикрон” может дать людям ”супериммунитет” против будущих вариантов коронавируса. Об этом, как пишет Business Insider, свидетельствуют предварительные данные исследований, передает "Дождь".

И хотя существующие вакцины против коронавируса оказались не очень эффективны для предотвращения новых заражений штаммом ”омикрон” (вакцины показали хороший уровень защиты лишь от тяжелого течения заболевания), люди, заболевшие ковидом после вакцинации, возможно получат приятный бонус. Они, вероятно, будут защищены от будущих вариантов инфекции лучше, чем те, кто просто переболел или только привился. Ученые называют это ”супериммунитетом”.

Что такое "супериммунитет"

Согласно исследованию ученых из Орегонского университета здоровья и науки, которое было проведено во время волны штамма ”дельта”, у людей может наблюдаться существенное усиление иммунитета после ”прорывной инфекции” (так называют случаи, когда заболевают вакцинированные). Это подтверждают и недавние данные Центра по контролю заболеваний США. Из них следовало, что среди людей с гибридным иммунитетом (от болезни и вакцины) число заражений штаммом ”дельта” было значительно меньше, чем в группах только вакцинированных и только переболевших. За более высокий уровень защиты гибридный иммунитет также называют ”супериммунитетом”.

Хотя данных по ”омикрону” все еще немного, исследование из Австрии (пока не рецензированное) показывает, что такая же закономерность может наблюдаться и в новую волну. Согласно выводам ученых, ”супериммунитет” защищал от омикрона лучше, чем иммунитет, появившийся в результате прививки.

”Супериммунитет” не означает конец пандемии, пишет Business Insider. Он лишь означает, что некоторые люди будут защищены от ковида лучше, чем другие. В любой момент может появиться новый вариант вируса, предупреждают ученые.

И уж тем более не стоит пытаться получить ”супериммунитет” специально. ”Только сумасшедший может хотеть заразиться ковидом. Это как играть с динамитом”, — сказал CNN доктор Роберт Мерфи из Медицинской школы Файнберга.

Как работает "супериммунитет"

”Супериммунитет” не работает без вакцинации, это его основа. Сама по себе естественная инфекция не принесет ничего, кроме обычного иммунитета, потенциально больших расходов на лекарства, рисков тяжелого течения болезни и длительного ковида.

”Супериммунитет” возникает после ”пробивных инфекций”. Вакцинированные люди, перенесшие инфекцию во время волны дельта-штамма, вырабатывали антитела, которые до 1000% более эффективны, чем антитела, вырабатываемые после второй прививки Pfizer, пишет Business Insider. ”Высок не только уровень антител, но и их способность нейтрализовать различные варианты вируса”, — сказал изданию соавтор орегонского исследования Фикаду Тафессе.

Подвергая свою иммунную систему воздействию нескольких вариантов одного и того же вируса, вы, по сути, показываете своему организму, какие формы может принимать коронавирус. ”Вакцины были разработаны на основе исходного штамма, но прорывные инфекции „дельта” или „омикрон” дают вашему иммунитету дополнительное преимущество с точки зрения разнообразия антител”, — добавил Тафессе.

Исследователи пока собрали недостаточно данных, чтобы в деталях понять, как ”супериммунитет” работает против ”омикрона”, но Тафессе настроен оптимистично. ”Мы думаем, что люди, перенесшие пробившую иммунитет инфекцию, будут иметь высокий уровень защиты даже от „омикрона”, — сказал он.

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