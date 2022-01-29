Джонсон намерен обсудить с Путиным конфликт вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании намерен приложить еще больше дипломатических усилий для урегулирования конфликта с Россией, "чтобы избежать кровопролития в Европе", заявили в Лондоне.

На фоне напряженной ситуации в конфликте России и Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни посетить кризисный регион. В этой поездке главу британского правительства будет сопровождать министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, сообщили на Даунинг-стрит вечером в пятницу, 28 января. Точная дата поездки, а также то, куда именно приедет Джонсон, не указано.

Кроме того, пресс-секретарь британского премьера сообщила, что на следующей неделе Джонсон проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, британский премьер вновь заявит о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной и принять меры для дипломатического урегулирования конфликта, указала она далее. Дату переговоров с Путиным она тоже не указала.

Борис Джонсон "полон решимости активизировать дипломатические усилия и факторы сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе", отметила далее представитель Даунинг-стрит.

Чуть более недели назад Джонсон предостерег Москву от новой агрессии против Украины и призвал Кремль к дипломатическому урегулированию конфликта. "Если Россия начнет вторжение в Украину, в какой бы то ни было форме и в каком бы то ни было масштабе, это, на мой взгляд, будет катастрофой не только для Украины, но и для России", - заявил он журналистам.

Конфликт с Россией

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФзакончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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