"Норвежские парламентарии Олауг Вервик Буллестад и Харек Элвенес выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", - написал Вячорка в Twitter.
Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022
Буллестад возглавляет норвежскую Христианскую народную партию, а Элвенес представляет Консервативную партию Норвегии.
В 2021 году Светлана Тихановская также была номинирована на "нобелевку". Ее кандидатуру предложил президент Литвы Гитанас Науседа. Кроме того, на получение премии выдвигали и всю тройку лидеров белорусской оппозиции - помимо Тихановской еще Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
В 2020 году на Нобелевскую премию мира Тихановскую предлагал выдвинуть от имени ЕС экс-глава Евросовета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.
Светлане Тихановской и ряду других представителей белорусской оппозиции была присуждена премия Европейского парламента "За свободу мысли", названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Вручение состоялось в Брюсселе 16 декабря 2020 года.
Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира
Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств разных стран, ректоры и преподаватели университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.
Заявки принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии мира называет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2021 году премии были удостоены главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
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