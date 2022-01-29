Путин в разговоре с Макроном потребовал "гарантий безопасности" для РФ

США и НАТО в ответах России на ее предложения о "гарантиях безопасности" не учли "принципиальные озабоченности Москвы", заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном вновь заявил о требованиях Москвы относительно "юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе". Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу, 28 января, по итогам беседы двух лидеров.

В разговоре Путин пообещал, что российская сторона "внимательно изучит" письменные ответы США и НАТО на ее предложения, после чего определится с дальнейшими действиями, говорится в сообщении. Вместе с тем он обратил внимание, что в американском и натовском ответах "не были учтены принципиальные озабоченности" Москвы, такие как недопущение расширения Североатлантического альянса, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт НАТО-Россия.

Кроме того, по словам Путина, страны Запада проигнорировали ключевой вопрос о том, как США и их союзники будут следовать принципу неделимости безопасности, который зафиксирован в документах ОБСЕ и Совета Россия - НАТО. Он предусматривает, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет безопасности других стран.

Необходимость деэскалации конфликта



Как пишет агентство dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, Макрон и Путин согласились с необходимостью деэскалации ситуации в Украине и с тем, что урегулирование конфликта потребует проведения переговоров на различные темы. Они отметили, что для достижения деэскалации необходимы прямые переговоры между лидерами России и Украины, а также дальнейшие переговоры в "нормандском формате", с участием Франции и Германии.

26 января представители России, Украины, Германии и Франции в ходе встречи в Париже впервые за долгое время обсудили ситуацию в Донбассе в "нормандском формате". Переговоры должны продолжиться в Берлине в начале февраля. Позднее в пятницу, как ожидается, состоится телефонный разговор Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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