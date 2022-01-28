CNN: Байден назвал вторжение России в Украину неизбежным. В Белом доме это отрицают

Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил, что вторжение России в Украину практически неизбежно. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, передает "Дождь". В Белом доме заявили, что анонимные источники распространяют ложь.

По словам собеседника CNN, Байден заявил, что российское вторжение практически неизбежно и должно произойти в феврале, когда замерзнет земля. Зеленский в свою очередь призвал американского президента быть мягче в выражениях, чтобы не разжигать панику, сказал украинский источник CNN.

В Совете национальной безопасности США заявили, что Байден сказал о наличии вероятности вторжения России в феврале. "Он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", — сказала пресс-секретарь совета Эмили Хорн.

Пресс-секретарь Зеленского также отрицает слова анонимного источника канала, пишет CNN.

Разговор Байдена и Зеленского состоялся накануне вечером, он продлился почти полтора часа. В Белом доме сообщили, что американский президент "подтвердил" намерение США "решительно отреагировать" в случае возможной агрессии России. Байден также заявил, что США изучат возможность "дополнительной поддержки" украинской экономики.

По данным западных СМИ, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военных и продолжает наращивать силы. В Белом доме сообщали, что для начала российского вторжения могут быть использованы назначенные на середину февраля совместные учения с Беларусью, а для оправдания начала операции может быть осуществлена провокация "под чужим флагом".

В Кремле неоднократно отрицали наличие планов вторжения в Украину, в МИД России говорили, что война "неприемлема".

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