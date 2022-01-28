Зампредседателя Европарламента назвал виновных в ценах на энергию и предложил строить АЭС в Латвии

Зампредседателя Европарламента Роберт Зиле спрогнозировал, что цены на энергию к лету станут ниже, но уже никогда не вернуться на уровень 2020 года. Кроме того, в ближайшее время Латвия пойдет "зеленым курсом", а это дорого. Евродепутат предложил в качестве панацеи строительство своей атомной станции в этой стране, об этом Зиле рассказал в передаче "Действующие лица" на LR4.

Зиле назвал три причины взрывного роста цен на энергоносители:

"постковидное" восстановление мировой экономики,

спекулятивные сделки на рынке,

а также (это касается в основном Европы) ограниченные поставки газа из России.

"То, что Россия по-прежнему не закачивает те объемы, которые могла бы, очень влияет на общие цены на газ, в связи с чем растут все остальные цены в энергетическом секторе в Европе", — считает европарламентарий. Он прогнозирует, что с окончанием отопительного сезона цены должны снизиться. При этом, отмечает Зиле, они вряд ли когда-то опустятся до уровня 2020-го. В тот период ситуация сложилась уникальная: многие производства остановились из-за пандемии — спрос на энергоресурсы был нетипично низким.

Зиле также предрекает, что новый рост цен на энергию может быть связан с европейским "зеленым" курсом, представленный Европарламенту и всем правительствам. "Там 30 нормативных актов, он еще незакончен, и в этом году будет интенсивная работа над ним. Но там есть элементы, которые несомненно могут привести к еще большему росту цен на энергоресурсы, если эти элементы не исправить", — считает евродепутат. Чтобы не выйти на новый виток цен, странам прийдется пересмотреть свои "энергетические портфели" — источники производства и закупки энергии и переориентироваться на "зеленые" технологии, которые недешевы.

"Что нам самим надо делать? — рассуждает Зиле. — Нам надо для базовых мощностей постараться заменить газ чем-то другим. Вопрос в том, что бы это могло быть. На мой взгляд, это могли бы быть современные так называемые модульные атомные электростанции. Будет хорошо, если нам удастся, скажем, вместе с эстонцами сделать что-то такое. Или найти какое-то другое решение. Но строить тысячи ветряков на берегу моря — это не решение. Наилучшие энергопортфели на данный момент, на мой взгляд, в Финляндии и Швеции. И если посмотрим на них, то увидим, что там много возобновляемых энергоресурсов, но в обоих есть и атомная энергия".

До этого задуматься о возможности строительства АЭС в Латвии призвал депутат Сейма от Нового Единства Арвил Ашераденс, бывший министр экономики Латвии. Эту же тему 26 января на заседании комиссии Сейма по устойчивому развитию обозначил и заместитель государственного секретаря Министерства энергетики Эдийс Шайцанс.

В советское время был план строительства Латвийской АЭС на берегу моря у Акменьрагса (Павилоста). После аварии Чернобыля проект вызвал акцию протеста - в 1988 году его решено было свернуть.

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