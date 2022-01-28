Глава Еврокомиссии допустила отключение России от SWIFT и санкции против СП-2

Ни один из вариантов ответа Запада на возможную агрессию России против Украины не снят с повестки дня, заявила Урсула фон дер Ляйен в эфире CNN.

Страны Запада не исключают ни одного из вариантов реагирования на возможное вторжение России в Украину, в том числе отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и санкций против газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я хочу со всей ясностью заявить: с повестки ничего не снято", - подчеркнула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN вечером в четверг, 27 января.

Она напомнила, что Европейский Союз является важнейшим торговым партнером и крупнейшим иностранным инвестором в России, на его долю приходится около 40 процентов российской внешней торговли. "Эти цифры показывают, что у нас имеется сильный инструмент давления и что для России будет очень болезненно, если агрессия против Украины усилится", - заявила глава Еврокомиссии.

Кроме того Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что одновременно с попытками дипломатического урегулирования конфликта идет и подготовка к худшему из возможных сценариев развития событий.

Конфликт с Россией

По данным Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения, среди которых называлось возможное отключение России от SWIFT и отказ от запуска "Северного потока - 2".

В середине января немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные правительственные источники сообщила, что США и европейские страны отказались от плана исключить Россию из платежной системы SWIFT в случае ее агрессии против Украины, поскольку данный может привести к дестабилизации финансовых рынков и созданию альтернативной инфраструктуры платежей. В свою очередь Reuters, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии, опровергло данное сообщение и написало, что решение пока не принято.

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