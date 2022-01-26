В Казахстане задержаны вице-министр и глава компании, связанной с дочерью Назарбаева

Две недели назад президент Казахстана распорядился лишить компанию "Оператор РОП" права собирать утилизационные сборы. Теперь ее директор покончил с собой, задержаны председатель правления и вице-министр экологии, сообщают местные СМИ.

Правоохранительные органы Казахстана задержали вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и главу компании "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Информацию об этом Агентство по противодействию коррупции подтвердило в среду, 26 января, местным СМИ, в частности Tengrinews.kz и Zakon.kz.

Обоих задержанных подозревают в коррупционных преступлениях, их поместили в изолятор временного содержания Нур-Султана.

Управляющий директор "Оператора РОП" покончил с собой



В тот же день в департаменте полиции Нур-Султана сообщили о самоубийстве управляющего директора ТОО "Оператор РОП" Руслана Шамшиева. Эту компанию, которая занималась организацией сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов, а также утилизационными платежами, казахстанские СМИ связывают с дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алией Назарбаевой.

Ахметжан Примкулов был вице-министром Казахстана с июля 2019 года. Одним из вопросов, которым он занимался на своем посту, была утилизация мусора. Медет Кумаргалиев с ноября 2019 года возглавлял правление компании "Оператор РОП".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поручил правительству принять меры, чтобы компания "Оператор РОП" больше не распоряжалась утилизационным сбором. По словам главы государства, этими платежами должна заниматься государственная организация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!