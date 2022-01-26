Норвегия отменила карантин для приезжающих в страну без вакцины от COVID

C сегодняшнего дня, 26 января, Норвегия отменяет требование о прохождении карантина при въезде в страну.

До этого момента карантин должны были проходить те, кто приезжает из определенных стран и не может предоставить принимаемый Норвегией сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенное заболевание. Теперь эта мера отменена, но таким приезжающим все равно требуется проходить тестирование на COVID-19 до и после прибытия в страну и регистрироваться при въезде на сайте entrynorway.no. Основанием для прохождения карантина может стать получение положительного результата теста, пишет RBC.

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Туристы, которые прошли вакцинацию или имеют подтверждение перенесенного коронавируса, должны сдать тест только после прибытия в Норвегию. Однако подтверждающие документы должны быть “верифицируемыми”. В качестве подходящих названы норвежский сертификат по COVID-19 с QR-кодом, сертификат, эквивалентный цифровому COVID-сертификату Евросоюза, а также сертификаты из Великобритании.

Как отмечает Институт общественного здоровья королевства, туристы без сертификата по COVID-19 установленного образца составляют только 7% от всех въезжающих и 4% заболевших коронавирусом.

В Норвегии с начала пандемии выявили 641 тыс. заболевших коронавирусом, зафиксировано 1414 смертей.

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