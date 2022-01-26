BioNTech и Pfizer приступили к испытаниям вакцины от "омикрона"

Компании BioNTech и Pfizer начинают клинические испытания вакцины от коронавируса, модифицированной специально под широко распространенный сейчас омикрон-вариант. Как сообщили предприятия-партнеры во вторник, 25 января, испытания будут проводиться с участием здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Исследоваться будет безопасность вакцин-кандидатов, а также их переносимость и эффективность.

"Это исследование — часть нашей научной работы по созданию вакцины на основе вариантов (коронавируса. — Ред.), которая обеспечивала бы защиту от "омикрона" на том же уровне, что мы наблюдали и по отношению к предыдущим вариантам, и при этом дольше сохраняла бы свое действие", — пояснил сооснователь компании BioNTech Угур Шахин (Ugur Sahin).

Работу над новой вакциной, приспособленной к защите от "омикрона", BioNTech и Pfizer начали 25 ноября 2021 года. 11 января Угур Шахир заявил на конференции по здравоохранению, организованной американским банком J.P. Morgan, что в его компании полагают, что будут готовы начать поставки вакцны от омирон-варианта коронавируса на рынок к марту 2022 года — как только будут получены разрешения регулирующих органов.

Оборот BioNTech от продаж вакцины от коронавируса



В 2021 году компании BioNTech и Pfizer выпустили около трех млрд доз вакцины по всему миру. Их доля рынка на декабрь 2021 года оценивалась в 80% в Европе и в 74% в США. В 2022 финансовом году компания BioNTech прогнозирует оборот только от вакцины от коронавируса на уровне до 17 млрд евро и собирается совместно с Pfizer произвести до 4 млрд доз вакцины.

Производители других допущенных к применению в ЕС вакцин от коронавируса — Moderna, AstraZeneca, Janssen (вакцина Johnson & Johnson) и Novavax (вакцина Nuvoxavid) — также уже сообщили, что ведут разработку вакцины от "омикрона".

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