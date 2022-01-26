США угрожают Минску ответными мерами, если он поддержит вторжение РФ в Украину

Если Беларусь допустит нападение на Украину со своей территории, Вашингтон примет ответные меры. В таком случае НАТО может пересмотреть вопрос о размещении своих войск в странах, граничащих с Беларусью.

Администрация США пригрозила Минску ответными мерами, если тот поддержит вторжение России в Украину. Вашингтон дал властям Беларуси "отчетливо понять, что будет быстрый и решительный ответ со стороны США, наших союзников и партнеров", если она допустит нападение на Украину со своей территории, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс журналистам во вторник, 25 января.

"Если вторжение произойдет из Беларуси, если российские войска будут постоянно размещены на ее территории, тогда НАТО может пересмотреть вопрос о размещении своих войск в странах, граничащих с Беларусью", - добавил Прайс.

Около недели назад Москва начала совместные с Беларусью военные маневры. Ранее США предупреждали о недопустимости размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

Из-за развертывания войск РФ на границе с Украиной Киев и западные страны опасаются российского вторжения в соседнее государство. Запад пригрозил России масштабными санкциями в случае нападения. Москва отвергает обвинения, заявляя, что чувствует угрозу со стороны Украины и НАТО.

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