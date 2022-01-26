В России объявили в розыск Олега Навального

Брат политика Алексея Навального Олег объявлен в федеральный розыск, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на базу данных МВД РФ. Олег Навальный разыскивается по неназванной статье Уголовного кодекса РФ, пишет "Медуза".

25 января стало известно, что уголовно-исправительная инспекция потребовала заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по так называемому «санитарному делу». Рассмотрение ходатайства назначено на 18 февраля в Люблинском суде Москвы. Как пояснили РИА Новости в суде, ФСИН требует замены срока Навальному, потому что он не встал на учет в инспекции.

В августе 2021 года Олега Навального приговорили к одному году условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил — за призывы выйти на акции в поддержку его брата, ныне отбывающего заключение в колонии во Владимирской области.

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