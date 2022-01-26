Киев исключает любые уступки в деэскалации конфликта вокруг Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью CNN, что Киев не согласится на компромиссы для умиротворения президента России Владимира Путина, пишет DW.

Украина "не позволит никому навязать какие-либо уступки" в рамках усилий по деэскалации угрозы конфликта с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNN во вторник, 25 января.

Кулеба подчеркнул, что Киев не пойдет ни на какие компромиссы, направленные на умиротворение президента РФ Владимира Путина, на фоне опасений вторжения России на территорию Украины. "Если кто-то пойдет на уступки в отношении Украины, за спиной Украины, во-первых, мы этого не примем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, выслушивает указание крупной державы и следует ему", — сказал он, добавив, что Украина уже многое заплатила, включая 15 тысяч жизней своих граждан, за право решать собственное будущее.

Украина не сомневается в поддержке США

Глава украинского МИДа отметил, что не сомневается в приверженности Соединенных Штатов делу защиты Украины, несмотря на комментарии президента США Джо Байдена, по словам которого "незначительное вторжение" российских войск может не привести к жесткой реакции со стороны НАТО.

При этом Кулеба назвал "преждевременными" планы США сократить численность своего посольства в Киеве за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала. Он сказал, что уважает право каждой страны на защиту своих граждан, но, по его мнению, эвакуация "сеет панику" и играет на руку Путину, пытающемуся "дестабилизировать Украину изнутри". В то же время министр считает, что США "определенно" не преувеличивают угрозу со стороны России.

Американская военная помощь Киеву

Несколькими часами ранее в Украину была доставлена третья партия американской военной помощи. Как написала в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр, среди доставленных грузов — современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Предыдущая, вторая партия военной помощи от США, включающая более 80 тонн вооружений, прибыла в Украину 23 января, а еще днем ранее американский самолет доставил в страну 90,7 тонны летального оружия и боеприпасов.

В декабре 2021 года Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 финансовый год объемом 768,2 миллиарда долларов, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине.

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