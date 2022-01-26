Белый дом: у Байдена нет намерений или желания отправлять войска США на Украину

Президент США Джо Байден не имеет желания или намерения отправлять военных на Украину, заявила во время брифинга представитель Белого дома Джен Псаки, передает РБК.

”Просто чтобы внести ясность: у президента нет намерений или интереса или желания отправлять войска на Украину. НАТО — это объединение для поддержки наших партнеров и стран на восточном фланге, и это то, на чем мы сосредоточены”, — пояснила она, комментируя заявление Пентагона о том, что 8,5 тыс. американских военных будут приведены в состояние повышенной готовности, чтобы, при необходимости, иметь возможность перебросить их в Европу в короткие сроки.

Псаки добавила, что решение о переброске военных будет принято совместно с партнерами по НАТО. Она также напомнила, что у Вашингтона есть обязательства перед блоком,. которые он воспринимает очень серьезно.

Представитель Белого дома подчеркнула, что НАТО — оборонительный альянс, и заявила, что агрессивно в рамках этого конфликта себя ведет только Россия.

Также во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не будет размещать боевые подразделения на Украине.

О готовности перебросить в Европу 8,5 тыс. военных Пентагон заявил накануне вечером. До этого о планах Вашингтона разместить в регионе несколько тысяч американских военных сообщала газета The New York Times. Издание утверждало, что Пентагон предложил Байдену несколько вариантов, в том числе тот, который предполагает отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военных. При этом, по плану, их количество можно увеличить в десять раз в случае ухудшения ситуации.

На фоне конфликта США решили направить Украине дополнительную военную помощь. Во вторник поступила третья партия, в ней были оборудование и боеприпасы, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Телеканал Fox News со ссылкой на источники уточнял, что груз содержит партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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