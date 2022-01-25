Канада сообщила о кибератаке на ее министерство иностранных дел

Неизвестные хакеры атаковали серверы МИД Канады 19 января, доступ к ряду онлайн-систем не удается восстановить до сих пор, сообщили власти. Из какой страны совершена кибератака, пока не установлено.

Министерство иностранных дел Канады подверглось кибератаке. Даже спустя несколько дней после инцидента сотрудники МИД не восстановили доступ к ряду онлайн-систем, сообщили власти страны в понедельник, 24 января.

Хакерская атака совершена 19 января, другие канадские министерства не пострадали, говорится в заявлении. Пока неизвестно, кто мог совершить кибернападение и с территории какого государства оно совершено.

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Между тем 20 января канадское ведомство, отвечающее за кибербезопасность, заявило об укреплении важных структур в борьбе против "поддерживаемых Россией киберугроз", отмечает AFP.

Масштабная кибератака в Украине

В середине января власти Украины заявили о масштабной кибератаке на более 70 правительственных сайтов, в том числе на страницы МИД и министерства образования и науки. На ряде из них были размещены обращения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии предварительных данных, позволяющих предположить, что за данной атакой могли стоять связанные с российскими спецслужбами хакеры.

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