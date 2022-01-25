Токаев отправил в отставку еще одного родственника Назарбаева

С поста главы ЦИК Казахстана уволен Берик Имашев, чья дочь замужем за внуком Нурсултана Назарбаева. Центризбирком возглавил сенатор Нурлан Абдиров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил Берика Имашева с должности председателя Центральной избирательной комиссии страны. Об этом во вторник, 25 января, сообщается на официальном сайте главы государства. Новым главой ЦИК президентским указом назначен сенатор Нурлан Абдиров.

Имашев входит в клан бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Внук Назарбаева Нурали Алиев с 2003 года женат на дочери Имашева Аиде. Имашев возглавлял ЦИК с 2016 года.

В ходе массовых протестов в Казахстане в начале января и в последующие недели целый ряд родственников Назарбаева ушли со своих постов в государственных и коммерческих структурах. Сам экс-президент 5 января был смещен с должности главы Совета безопасности, а 19 января нижняя палата парламента - мажилис - одобрила законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

Протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный город Казахстана - Алматы. По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками задержаны более 2700 человек.

Президент Токаев отправил правительство в отставку, ввел в стране чрезвычайное положение и сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности. 6 января в Казахстан по просьбе президента страны прибыл вооруженный контингент ОДКБ для помощи "в преодолении террористической угрозы". Уже 13 января подразделения сил ОДКБ начали покидать Казахстан.

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