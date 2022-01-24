В РФ суточная заболеваемость ковидом обновляет максимум четвертый день подряд

Недельный показатель заражаемости коронавирусом на 100 тысяч населения более чем вдвое выше, чем неделей ранее. Максимальные значения суточного прироста инфицированных фиксируются четвертый день подряд.

В России суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом обновляет максимальные показатели уже четвертый день подряд, с 21 января. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 65 109 новых инфицированных, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в понедельник, 24 января.

Общее число официально зарегистрированных заражений с начала пандемии достигло 11 173 300.

Наибольшее суточное число новых инфицированных вновь зафиксировано в Москве - 19 509.

Недельный коэффициент заражаемости вырос за 7 дней на 102 процента

По данным медиков, показатель заболеваемости COVID-19 в России из расчета на 100 тысяч населения за прошедшие семь дней вырос на 102,4 процента по сравнению с предыдущей неделей и составил 231.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч жителей составил 39, это больше на 9,3 процента по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 5970 пациентов, скончались от ковида еще 655 человек, общее количество летальных исходов, согласно официальным данным, увеличилось до 326 767.

Рост числа заражений в России происходит на фоне распространения омикрон-варианта. По данным оперштаба на января, доля омикрона и других не доминирующих вариантов вируса SARS-CoV-2 среди выявленных случаев приближается к половине и составляет 48,3%. Дельта-вариант пока остается преобладающим (51,7%). По оценкам Вашингтонского университета, пик заражений в России будет достигнут в конце января - начале февраля.

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