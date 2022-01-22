Коронавирус: Австрия введет обязательную вакцинацию, в Британии исследуют новый вариант "Омикрона"

Австрия сделает обязательной вакцинацию против Covid-19; в Британии исследуют новый вариант "Омикрона", выявленный в небольшом количестве; самолет, следовавший из Майами в Лондон, развернули из-за пассажира, отказавшегося надеть маску.

Британские ученые изучат вариант "Омикрона", получивший название BA.2 (некоторые называют его подвариантом). Как отмечают в Агентстве по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHA), количество случаев заражения этой разновидностью "Омикрона" в Соединенном Королевстве пока находится на низком уровне.

По данным чиновников здравоохранения, "Омикрон" (известный как BA.1) по-прежнему остается наиболее распространенным вариантом на территории страны.

"Природа вирусов заключается в том, что они развиваются и мутируют, так что мы ожидаем появления новых вариантов по мере протекания пандемии", — заявила директор по инцидентам с Covid-19 UKHA Мира Чанд.

"Постоянное геномное секвенирование позволяет нам обнаруживать и оценивать серьезность [новых вариантов]", — добавила она.

В Дании, где BA.2 быстро распространился и составляет примерно половину всех случаев Covid-19, исследования выявили, что новая разновидность "Омикрона" не более опасна, чем "классический "Омикрон".

Коронавирусные тесты для людей, прибывающих в Великобританию, следует отменить. С таким предложением выступила одна из крупнейших компаний, предоставляющих такие услуги, Collinson.

На данный момент всем людям старше пяти лет необходимо сдать тест на Covid-19 в течение 48 часов после прибытия в Англию.

Туристический сектор неоднократно выступал за отмену обязательных тестов, а британское правительство подвергалось критике за отсутствие должного контроля над этим сектором.

В пятницу сообщество британских авиалиний в очередной раз призвало к отмене тестирования для полностью вакцинированных путешественников. Однако против этого выступают некоторые вирусологи.

Австрия введет обязательную вакцинацию против Covid-19



Нижняя палата австрийского парламента проголосовала за обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 18 лет.

Если законопроект получит одобрение Федерального совета, начиная с середины марта тем, у кого нет прививки от Covid-19, будет грозить штраф до 4 тысяч долларов.

Таким образом, Австрия станет первой европейской страной, где вакцинация против Covid-19 будет обязательной.

Выступая перед законодателями в четверг, министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн назвал эту меру большим шагом в борьбе Австрии с пандемией.

В Австрии более 70% населения полностью вакцинировано. Власти планируют потратить более 1,5 млрд долларов на программы, призванные побудить непривитых людей пройти вакцинацию.

Самолет развернули из-за пассажира без маски



Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший по маршруту Майами-Лондон, был вынужден вернуться обратно после того, как один из пассажиров отказался надеть маску наперекор правилам авиалинии. На борту находилось 129 человек.

Через час после взлета экипаж самолета принял решение о возвращении в Майами, где отказавшуюся надеть маску женщину ожидала полиция.

По данным Федерального авиационного управления, за прошедший год авиалинии сообщили почти о шести тысячах эпизодов, связанных с невыполнением пассажирами правил на борту, введенных в связи с пандемией. Более 70% инцидентов связаны с обязательным ношением маски в самолете.

В Лондоне отменили режим ЧП



Мэр Лондона Садик Хан отменил режим чрезвычайной ситуации в британской столице, введенный из-за распространения коронавируса в конце прошлого года.

Такая мера была принята из-за риска перегрузки системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости "Омикроном".

Лондон будет по-прежнему находиться в состоянии повышенной готовности из-за значительной угрозы, которую Covid-19 и вариант "Омикрон" все еще представляют для столицы, добавил Хан.

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