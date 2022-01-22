Россия отправила истребители Су-35С на военные учения в Беларусь

Российская боевая авиация и ЗРК С-400 примут участие в маневрах "Союзная решимость - 2022", проводимых с 10 по 20 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Российские многоцелевые истребители Су-35С вылетели в Беларусь для участия в совместных учениях "Союзная решимость - 2022". Экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также подготовку к повторным вылетам, сообщило министерство обороны РФ 22 января.

Днем ранее в соседнее государство на учения были отправлены два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400. До этого замминистра обороны Александр Фомин сообщил о планах направить на маневры зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С".

По сведениям ведомства, до 9 февраля на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Сами маневры пройдут с 10 по 20 февраля, указали в Минобороны. Задействованы будут в том числе полигоны Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. Количество военнослужащих и единиц техники, участвующих в учениях, не называлось.

В последние месяцы значительно возросла напряженность в отношениях России и стран Запада. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военные учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне, но Кремль отрицает планы такой операции.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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