Эрдоган предложил себя посредником в конфликте вокруг Украины

Турецкий президент готов использовать поездку в Украину для посредничества в конфликте с Россией. По его словам, перед этим визитом он мог бы съездить в Москву, пишет DW.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины. В пятницу, 21 января, Эрдоган заявил журналистам, что готов встретиться со своим российским коллегой по должности Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним возможности урегулирования этого конфликта.

По словам Эрдогана, в начале февраля он посетит Украину и готов использовать этот визит для посредничества. "До этого времени может состояться телефонный разговор с господином Путиным, либо я могу посетить Москву", — заявил турецкий президент.

Ранее Эрдоган уже выдвигал себя в качестве посредника в конфликте вокруг Украины, но Кремль сдержанно реагировал на его предложения. Турция является важным союзником Киева, между странами заключены несколько контрактов по поставкам вооружения. Анкара также поддерживает стремление Украины вступить в НАТО.

Россия стянула к границе Украины до 100 тысяч военнослужащих. Запад подозревает Москву в намерении вторгнуться в Украину и пригрозил России беспрецедентными санкциями в случае такого вторжения. Кремль отрицает подготовку к войне и со своей стороны требует от НАТО гарантий непринятия Украины в состав Североатлантического альянса. Тот считает требование Москвы неприемлемым.

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