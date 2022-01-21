Блинкен - Лаврову: США готовы быстро отреагировать на агрессию против Украины

Госсекретарь США выразил надежду, что путь к дипломатическому урегулированию кризиса остается открытым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил в пятницу министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время встречи в Женеве решимость Вашингтона дать "единый, быстрый и жесткий ответ", если Москва совершит дальнейшую агрессию против Украины. Два высокопоставленных дипломата завершили свою полуторачасовую встречу в пятницу, во время которой США пытались убедить Россию снизить напряженность ситуации на границе с Украиной, где Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих и показала признаки потенциального вторжения в Украину.

"Мы все одинаково привержены пути дипломатии и диалога, чтобы попытаться разрешить наши разногласия, — сказал Блинкен в пятницу, обращаясь к журналистам после завершения встречи. - Но мы также готовы, если это окажется невозможным и Россия решает продолжить агрессию против Украины, к сплоченному, быстрому и жесткому ответу".

Президент США Джо Байден готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным, если главы дипломатических ведомств обеих стран смогут добиться прогресса по Украине, заявил Блинкен после переговоров с главой МИД РФ.

"Президент Байден встречался здесь, в Женеве, с президентом Путиным, он несколько раз разговаривал с ним по телефону или в режиме видеоконференции, и если мы (и) русские придем к выводу, что лучший способ решить проблему — это дальнейший разговор между [президентами], мы, безусловно, готовы это сделать", — сказал Блинкен, обращаясь журналистам.

Обе стороны признали перед переговорами, что ни одна из них не ожидала прорыва в отношении требований безопасности России, которые США и их союзники считают неприемлемыми. Блинкен повторил, что не ожидает, что США и Россия разрешат свои разногласия на встрече, но выразил надежду, что дипломатический путь к решению этих вопросов останется открытым.

"Мы намерены идти по этому пути и мирно урегулировать наши разногласия", — сказал он. Встреча Блинкена с Лавровым в пятницу последовала за его встречами в Берлине с коллегами из Германии, Великобритании и Франции, а также в Киеве, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Агентство "Рейтер" сообщило о том, что Блинкен назвал переговоры с Лавровым "откровенными и полезными", добавив, что в ходе встречи основной его задачей было стремление понять, готова ли Москва пойти по дипломатическому пути для разрядки напряженности вокруг Украины.

Блинкен сообщил журналистам, что Соединенные Штаты согласились более подробно поделиться с Россией своими опасениями и идеями в письменном виде на следующей неделе, добавив, что он и Лавров согласны с тем, что дипломатический процесс должен продолжаться.

Госсекретарь добавил, что он попросил Россию доказать свои намерения, отведя войска, дислоцированные у границ Украины.

"Мы слышали, как российские официальные лица говорят, что у них нет намерений вторгаться в Украину. Фактически, г-н Лавров повторил мне это сегодня, — сказал Блинкен. - Если Россия хочет начать убеждать мир в том, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим началом будет деэскалация, возвращение — удаление — этих сил, [которые сейчас сконцентрированы] на границе с Украиной".

Блинкен заявил, что он также обсудил с Лавровым проблемы, связанные с Ираном, добавляет "Рейтер". Госсекретарь назвал иранскую "ядерную сделку" примером того, как Москва и Вашингтон могут вместе работать над вопросами безопасности. Блинкен добавил, что еще есть возможность вернуться к "ядерной сделке" 2015 года.

После встречи с Блинкеном министр Лавров, которого цитирует агентство "Рейтер", сказал, что надеется, что эмоции по поводу Украины остынут, и повторил заявления Москвы о том, что она не представляет угрозы для соседней страны.

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