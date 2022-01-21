Лукашенко высказался об отчете ICAO и посоветовал ее сотрудникам "спустить все на тормозах, не лезть в дебри"

Александр Лукашенко во время общения с журналистами прокомментировал отчет ICAO о расследовании инцидента, связанного с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Лукашенко заявил, что в ICAO признали, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было.

Лукашенко назвал сотрудников ICAO, которые занимались расследованием инцидента, героическими людьми:

— Их надо положительно оценить. При том давлении (это ооновская организация, вы знаете, что мы там не просто в меньшинстве, мы там одни) и тем не менее они были вынуждены признать, что Лукашенко по самолету огонь не открывал, не обстреливал его, что МиГ он не поднимал для того, чтобы понудить к посадке этот самолет. Слушайте, это герои, что они хоть это сказали.

По словам Лукашенко, для Беларуси уже важен сам этот факт, чего-то большего от расследования пока не ждут.

— Если они готовы иное доказать, факты на стол. Фактов нет, мы тоже это видим: сейчас это разослано всем странам — членам ICAO. Вы знаете, кто там главенствует. Лучшее для них — это спустить все на тормозах, не лезть в дебри. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Поэтому не надо лезть в дебри там: их ничего хорошего не ждет, — заявил Лукашенко.

Он уверен, что "весь мир уже понял, кто прав в случившейся ситуации".

— Сейчас мы оцениваем со специалистами, будем обращаться в судебные органы. У нас для этого все есть. Пусть платят за тот ущерб, который они нанесли стране. Не только "Белавиа", стране в целом, — заявил Лукашенко.

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