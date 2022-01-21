Соболь обвинила экс-сотрудницу "Навальный LIVE" в работе на спецслужбы

Соратница Навального Любовь Соболь обвинила одну из бывших сотрудниц YouTube-канале ”Навальный LIVE”, которая долгая время была помощницей оппозиционного политика, в работе на российские спецслужбы. Ролик с обвинениями появился на YouTube-канале Соболь под заголовком ”Поймали шпиона”. Об этом пишет издание Znak.

Соболь предъявила обвинение Ольге Ключниковой, работавшей продюсером у Навального и возглавлявшей предвыборный штаб Соболь. Соратница Навального заявила, что та ”сливала данные силовикам”.

”Я считала ее подругой <…> Предполагаю, что Ольга передавала данные с моих избирательных компаний силовикам <…> Предполагаю, что в ближайшее время последуют разнообразные сливы информации против меня и моих коллег”, — сообщила Соболь.

Сама Ключникова в своем Twitter-аккаунте назвала обвинения ложными и добавила, что не понимает происходящего. ”Я никогда не работала на силовиков, никогда им ничего не сливала. И не собираюсь этого делать, не собираюсь идти на РТ. Мне жаль, что Люба и ФБК так ошиблись”, — написала она.

Отметим, что в ролике Соболь никаких доказательств для подтверждения обвинений предъявлено не было.

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