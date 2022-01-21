Соболь предъявила обвинение Ольге Ключниковой, работавшей продюсером у Навального и возглавлявшей предвыборный штаб Соболь. Соратница Навального заявила, что та ”сливала данные силовикам”.

”Я считала ее подругой <…> Предполагаю, что Ольга передавала данные с моих избирательных компаний силовикам <…> Предполагаю, что в ближайшее время последуют разнообразные сливы информации против меня и моих коллег”, — сообщила Соболь.

Статьи по теме:
Экс-юристка ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск  (2)
СКР открыл новое дело в отношении Навального и его соратников  (2)

Сама Ключникова в своем Twitter-аккаунте назвала обвинения ложными и добавила, что не понимает происходящего. ”Я никогда не работала на силовиков, никогда им ничего не сливала. И не собираюсь этого делать, не собираюсь идти на РТ. Мне жаль, что Люба и ФБК так ошиблись”, — написала она.

Отметим, что в ролике Соболь никаких доказательств для подтверждения обвинений предъявлено не было.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!