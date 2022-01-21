В России могут запретить операции с криптовалютами

Центробанк РФ предложил ввести запрет на большинство операций с цифровыми валютами в России. Агентство Bloomberg пишет о давлении ФСБ, указывая, что через криптокошельки все чаще проходят пожертвования "иноагентам".

Центробанк РФ предложил запретить проведение на территории России большинство операций с криптовалютами — майнинг, выпуск, обращение и обмен. В консультативном докладе по криптовалютам, опубликованном в четверг, 20 января, Банк России указал на "потенциальные системные угрозы", связанные с ростом спроса на виртуальные деньги, объемов вложений и высокие риски операций в криптовалюте.

Статьи по теме: Российский рынок акций пережил крупнейшее падение с начала пандемии

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков", — отмечается в документе. Регулятор считает необходимым создание механизмов выявления операций с криптовалютой и лиц, их осуществляющих, а также блокировки данных операций. "Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер", — считают авторы доклада.

В настоящее время в России отсутствуют законодательные нормы, касающиеся вопросов выпуска и обращения криптовалют, заявил ЦБ. "Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории РФ", — сообщается далее.

Bloomberg о давлении ФСБ



Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что на инициативу Центробанка повлияла Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ. Спецслужба убедила главу эмиссионного банка выступить за полный запрет операций с криптовалютами в России, чтобы перекрыть финансирование оппозиционеров и СМИ, признанных "иностранными агентами", пишет агентство.

По его данным, в России все чаще осуществляются пожертвования в криптовалютах "иноагентам" и активистам, поскольку операции, проводимые через криптокошельки, трудно отслеживать. В связи с этим ФСБ стремится перекрыть данный канал их финансирования, указывает Bloomberg.

По данным ЦБ РФ, объем операций россиян с биткоинами и другими цифровыми деньгами может достигать 5 миллиардов долларов в год.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!