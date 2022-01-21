Борис Джонсон: вторжение России в Украину будет катастрофой для всего мира

Если Россия вторгнется в Украину, это будет "катастрофой для всего мира", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В четверг, 20 января, Джонсон предостерег Москву от новой агрессии против соседнего государства и призвал Кремль к дипломатическому урегулированию конфликта.

"Даже не сомневайтесь. Если Россия начнет вторжение в Украину, в какой бы то ни было форме и в каком бы то ни было масштабе, это, на мой взгляд, будет катастрофой не только для Украины, но и для России", — заявил глава правительства в Лондоне журналистам. Он подчеркнул, что Великобритания "целиком и полностью" поддерживает суверенитет Украины.

Тем самым он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что "небольшое проникновение" России в Украину может привести к ограниченной реакции стран НАТО, а масштабное вторжение — к "катастрофе для России".

Усилия Запада по дипломатическому урегулированию конфликта с Россией



На протяжении нескольких недель Запад возобновил диалог с Россией, пытаясь предотвратить эскалацию конфликта вокруг Украины. На прошлой неделе прошли переговоры США и РФ в Женеве, заседание Совета НАТО — Россия, а также встреча в рамках ОБСЕ, результатов достигнуто не было. 17-18 января глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) проводила переговоры в Киеве и Москве, украинскую столицу 19 января посещал госсекретарь США Энтони Блинкен. 20 января в Берлине проходит встреча Блинкена, Бербок, а также главы внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ива Ле Дриана, а также заместитела главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли. 21 января Блинкен встретится в Женеве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!