Команда Навального опубликовала сотни фотографий из "дворца Путина"

Соратники Алексея Навального рассказали, что получили около полутысячи фотографий из "дворца Путина". Опубликованные снимки призваны подтвердить правоту 3D-визуализации первого фильма о дворце в Геленджике.

Спустя год после публикации расследования Алексея Навального о "дворце Путина в Геленджике" соратники российского оппозиционного политика обнародовали в четверг, 20 января, примерно 500 фотографий интерьеров особняка, указав, что их прислали "со стройки".

Команда Навального утверждает, что это - "реальные снимки большинства помещений знаменитого путинского дворца", но не поясняет, кем и когда они были сделаны. Лишь о некоторых из снимков оговорено, что интерьеры были сфотографированы еще до того, как здание начали перестраивать заново из-за проблем с плесенью.

Полученные теперь в распоряжение фотографии сравниваются в публикации с компьютерной визуализацией, которая была представлена в первом фильме-расследовании год назад, и подчеркивается, что снимки в целом подтверждают предположения, насколько роскошно убранство дворца. Так, во многих помещениях видны обильная позолота, лепнина и дорогая мебель. По словам соратников Навального, новые фото опровергают обвинения в клевете, выдвигавшиеся в их адрес.

Помимо главной постройки комплекса в Геленджике, расследователи рассказывают и о других: в частности, уточняют, что здание, названное в первом фильме оранжереей, на самом деле является ресторанным комплексом общей площадью 5723 квадратных метров, что более чем вдвое превышает первоначальные предположения.

Фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки", подготовленный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, стал наиболее популярным роликом 2021 года в российском YouTube, заняв первое место в рейтинге Top-10 для России, опубликованном видеохостингом. За год ролик о "дворце Путина" набрал более 121 млн просмотров.

Расследование о "дворце Путина"

В двухчасовом фильме-расследовании утверждалось, что на Черном море на деньги государственных и частных компаний построен дворец для президента России Владимира Путина. По оценке авторов, на его строительство было израсходовано не менее 100 млрд рублей. По сведениям фонда, здание площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории имеются ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море. Над основным зданием расположена бесполетная зона, а выход в море рядом с ним запрещен, рассказал ФБК.

Сам Путин заявил, что ни он, ни его родственники никогда не владели объектом, о котором говорится в расследовании. В то же время несколько компаний, работавших над обустройством дворца, на своих сайтах косвенно подтвердили, что он связан с Путиным, указывая в своих портфолио, что возводили "резиденцию администрации президента РФ".

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