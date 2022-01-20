Ложь о бомбе в самолете Ryanair была преднамеренной. Что говорится в докладе ICAO

В докладе, подготовленном Международной организацией гражданской авиации (ICAO) по итогам расследования майского инцидента с лайнером Ryanair над Беларусью, говорится, что ложное сообщение о бомбе на борту было распространено преднамеренно.

Однако источник этого сообщения в документе, копия которого имеется у Русской службы Би-би-си, никак не обозначен.

"Поскольку ни во время предполетной проверки багажа в Афинах, ни после нескольких досмотров в Беларуси и Литве не было обнаружено ни самой бомбы, ни следов ее пребывания, полагается, что угроза взрыва была заведомо ложной", - говорится в докладе.

"Сообщение заведомо ложных сведений, создавая тем самым угрозу безопасности воздушного судна в полете, является нарушением статьи 1 (1) (е) Монреальской конвенции [речь о Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации", - сказано в документе.

Самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, совершил посадку в Минске после того, как белорусские диспетчеры передали экипажу информацию о бомбе на его борту. Перед посадкой в небо поднимался истребитель белорусских ВВС.

После приземления пассажиров вывели из самолета. Среди них были бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их арестовали. Сейчас оба находятся под домашним арестом в Беларуси.

Дело Сапеги передано в суд. Ее обвиняют по семи статьям белорусского УК. Сапеге вменяют администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публиковал личные данные силовиков. 25 мая 2021 года белорусские государственные каналы показали видео, на котором Сапега призналась, что была редактором этого канала.

Роман Протасевич - фигурант уголовного дела о массовых беспорядках.

Странные письма

Сообщение о якобы находящейся на борту самолета бомбе, как утверждают белорусские власти, пришло на общий электронный адрес аэропорта info@airport.by. Всего, как заявляют в Минске, было два письма - одно пришло в 09:25 по всемирному координированному времени - UTC (12:25 по местному), второе - в 09:56 (в 12:56).

Действовать белорусские власти стали после получения первого письма. Сообщение о бомбе на борту экипаж получил от диспетчеров в 9:30 UTC (12:30).

Провайдер электронной почты, который обслуживает в том числе почтовый адрес аэропорта, по запросу литовских властей подтвердил получение только одного, второго письма, говорится в докладе ICAO.

Минск отказался передавать первое письмо в исходном формате, включая метаданные, которые помогли бы установить точное время его получения. Белорусские власти сослались на протоколы безопасности, которые удаляют такие письма автоматически спустя какое-то время. Был передан только скриншот.

При отсутствии данных о первом письме следует считать, что в Минске получили информацию о бомбе на борту самолета каким-то другим, неизвестным ICAO способом, сказано в докладе.

Информация о первом письме крайне важна, отмечается в документе: если она была получена в то время, о котором говорят белорусские власти, то решение посадить самолет в Минске выглядело логично с учетом всех обстоятельств.

Кроме того, аналогичные электронные письма были отправлены в аэропорты, которые находились вблизи маршрута самолета. По данным провайдера, в 9:25 UTC письмо пришло на адрес аэропорта Вильнюса , в 9:26 - Афин, в 9:27 - Софии, в 9:28 - Бухареста, 9:34 - аэропорта Жуляны в Киеве. Два письма не были доставлены - в Киев и Афины.

Первые четыре письма были отправлены за считанные минуты до того, как самолет перелетал из воздушного пространства Украины в белорусское, спустя два часа после вылета.

Белорусский диспетчер сообщил экипажу, что письмо с угрозой взрыва было направлено в несколько аэропортов в 9:33 UTC (12:33). Откуда диспетчер узнал о сообщениях в другие аэропорты, расследователям ICAO установить не удалось.

Что сказали пилотам

В докладе ICAO также говорится, что экипаж авиалайнера Ryanair принял решение сажать самолет в Минске самостоятельно.

Хотя экипаж и принял решение садиться в Минске, ему в нарушение правил не предоставили возможности связаться с эксплуатантом воздушного судна - Ryanair, а также предоставили неподтвержденную информацию, которая фактически привела к тому, что такое решение было принято, сказано в документе.

Как говорится в докладе, решение о посадке в Минске было принято экипажем после получения сообщения о "красном" коде опасности на борту. В такой ситуации самолет должен сесть в ближайшем аэропорту.

О том, кто установил "красный" уровень опасности, экипажу не сообщили. "Сказали, что код красный", - сообщил диспетчер, не уточнив, от кого он получил информацию.

Обычно экипаж получает информацию об уровне опасности от своей компании, которая также устанавливает уровень угрозы. Во время этого полета связь с Ryanair у экипажа отсутствовала, а просьба обеспечить ее не была выполнена.

В результате, говорится в документе, экипаж скорее всего решил, что информация о "красном" коде исходит от оперативных служб компании, которые передали ее через диспетчера. Из-за этого они решили направиться к Минску.

В докладе ICAO отмечается, что компания узнала об инциденте только после того, как самолет направился в сторону Минска. При этом письмо с угрозой взрыва в Ryanair не получили, и оценить степень опасности не смогли. Возможно, если бы компания могла вовремя связаться с экипажем, было бы принято другое решение.

Согласно докладу, белорусские власти не предоставили доказательств того, что они пытались связаться с Ryanair и предоставить компании информацию о ситуации.

В распоряжении ICAO не оказалось записей переговоров пилотов в кабине. Их не осталось - самописец сохраняет их только после выключения прибора, перезаписывая поверх старой информации новую спустя определенное время.

Пилоты, говорится в документе, посоветовались после посадки с дежурным руководителем полетов компании и решили не выключать самописец, поскольку самолет не был поврежден и собирался отправляться в полет в ближайшее время.

Был ли перехват?

Сразу после инцидента в прессе и соцсетях широко обсуждалось присутствие в небе истребителя МиГ-29 белорусских ВВС. В Минске настаивали на том, что истребитель только сопровождал гражданский борт, но в прессе, особенно - западной - восприняли это как принуждение к посадке силой.

ICAO сообщает, что военный самолет взлетел с аэродрома в Барановичах, когда борт Ryanair находился от него на расстоянии примерно 130 километров. В тот момент лайнер готовился заходить на посадку в аэропорт Минска.

По данным ICAO, пилоту истребителя была поставлена задача контролировать радиообмен, помогать в случае необходимости поддерживать связь диспетчера с лайнером и предотвратить теракт любого рода над Минском.

Когда самолет Ryanair совершил посадку в Минске, МиГ-29 находился от него в 55 километрах.

По информации ICAO, истребитель не сопровождал и не перехватывал гражданский лайнер, между его пилотом и экипажем борта Ryanair не было радиообмена. Об этом свидетельствуют записи переговоров на частотах, которые использовал экипаж.

Пилоты Ryanair рассказали, что они не связывались с военным летчиком ни по радио, ни каким-либо другим способом.

Будут новые санкции?

Приведет ли расследование ICAO к каким-то политическим решениям в отношении Беларуси, неизвестно.

Западные страны уже ввели многочисленные санкции против Беларуси, в том числе авиакомпании "Белавиа" и лиц, которые могли быть причастны к посадке самолета Ryanair в Минске.

Самыми значительными были летние секторальные санкции - они касались экспорта калиийных удобрений и нефтепродуктов - важнейших для белорусской экономики товаров. Правда, экономисты и политологи называли эти санкции "дырявыми", поскольку они предполагали много исключений и отсрочек по контрактам, которые играют на руку действующей белорусской власти.

Белорусская оппозиция считает, что санкции работают и добиваются новых ограничений, рассчитывая на накопительный эффект. В декабре СМИ сообщали, что ЕС готовит шестой пакет санкций против режима Александра Лукашенко.

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