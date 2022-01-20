Лукашенко рассказал, что второй раз переболел коронавирусом — на этот раз "омикроном"

Александр Лукашенко рассказал, что вновь переболел коронавирусом, на этот раз штаммом "омикрон" COVID-19. Об этом он рассказал на встрече с главой Республики Тыва Российской Федерации Владиславом Ховалыгом.

"Мы замечаем, что этот омикрон — и у вас он уже торжественным маршем ходит, это совершенно другой вирус, если он вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Он не дает пневмоний. Я говорю это как человек, который сам второй раз — уже этим омикроном — переболел", — заявил Лукашенко.

По его словам, он перенес его на ногах. А то, что он переболел выяснилось только тогда, "когда какой-то там тест сделали".

11 января на вручении премии "За духовное возрождение" многие обратили внимание, что голос у Александра Лукашенко был очень хриплый, а некоторые слова давались с трудом из-за одышки.

Произнося свою речь, Лукашенко среди прочего отметил, что Беларусь научилась "справляемся с ковидной пневмонией" и привел себя в качестве примера.

Первый раз Александр Лукашенко переболел коронавирусом в июле 2020-го года. Выступая перед руководством и личным составом войсковой части 3214 внутренних войск МВД, Лукашенко извинился за свой сиплый голос и пояснил, что бессимптомно перенес коронавирус. Такое заключение, по его словам, сделали врачи.

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