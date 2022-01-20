Байден: в случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические экономические санкции

По словам президента США, Путин "никогда не видел санкций, подобных тем, которые" будут введены в случае военного вторжения России в Украину.

Президент США Джозеф Байден предупредил, что Россия заплатит "высокую цену", если пойдет на военное вторжение в Украину. Соответствующее заявление американский лидер сделал в среду, 19 января, в Белом доме на пресс-конференции, посвященной годовщине с его вступления в должность.

"Россия будет привлечена к ответственности в случае вторжения", и масштаб ответа зависит от того, что "она сделает", подчеркнул Байден. "Одно дело, если это будет незначительное вмешательство, и нам в итоге придется спорить о том, что предпринимать, а что не делать", - отметил он. "Однако если они (российская сторона. - Ред.) действительно сделают то, что на что способны... Это будет катастрофой для России, если они продолжат вторжение в Украину", - предупредил американский лидер. Такие действия Москвы будут "самым значимым по своим последствиям глобальным событием" со времен Второй мировой войны, указал он.

"Банки РФ не смогут осуществлять операции с долларами"

По словам главы Белого дома, президент РФ Владимир Путин "никогда не видел санкций, подобных тем, которые" будут введены, если он пойдет на этот шаг.

Джозеф Байден предостерег, что речь будет идти о "жестких экономических последствиях". "Их (российской стороны - Ред.) банки не смогут осуществлять операции с долларами", - заявил он.

Американский лидер добавил, что ответ последует и в том случае, если Москва "продолжит задействовать" свои кибервозможности. При этом, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Байден признал, что среди союзников по НАТО пока нет единого мнения о том, как реагировать, если со стороны Кремля будет иметь место "незначительное вмешательство". На этот счет между партнерами "есть разногласия", констатировал глава администрации США.

Байден не исключил очередного саммита с Путиным

Говоря о своем личном восприятии того, какими могут быть дальнейшие шаги Владимира Путина, Байден отметил: "Я не уверен, что он точно знает, что собирается делать". "Он должен что-то предпринять", - предположил американский лидер, добавив, что в ситуации с президентом РФ конкретное решение может зависеть даже от того, на "какой половине постели" тот проснется.

Комментируя дипломатические усилия Вашингтона, глава американского государства признался, что не до конца уверен в том, что российские официальные лица, с которыми вели переговоры высокопоставленные советники Белого дома, полностью проинформированы о планах Путина. "Спрашивается, знают ли те, с кем они (американские чиновники. - Ред.) разговаривают, что он собирается делать", - сказал Байден.

При этом глава администрации добавил, что cуществует возможность проведения очередного саммита с президентом РФ для разрядки напряженности. Первая встреча Путина с Байденом прошла 16 июня 2021 года в Женеве. Позднее, 7 декабря прошлого года, состоялся видеосамммит двух лидеров.

Неразмещение стратегических вооружений в Украине

Выступая в Белом доме, Байден допустил возможность достижения определенных договоренностей с Москвой по вопросу о неразмещении стратегических вооружений в Украине. По словам президента США, Путин сказал ему, что ожидает двух вещей: подтверждения того, что Киев никогда не станет членом НАТО, а также того, что в Украине не будут размещены стратегические вооружения. "Мы можем к чему-то прийти по второму пункту", - предположил американский лидер, добавив, что Вашингтон будет ожидать от Москвы ответных шагов "в европейской части России".

"Вероятность вступления Украины в НАТО не слишком высока"

Вероятность присоединения Украины к НАТО в краткосрочной перспективе невысока, поскольку не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, отметил Джозеф Байден. "Вероятность того, что Украина присоединится к НАТО в ближайшей перспективе, не слишком высока, учитывая то, что им надо проделать намного больше работы" в вопросах демократии, добавил американский лидер. Он также подчеркнул, что союзники Вашингтона тоже должны быть готовы к приему Киева.

Белый дом: Любое пересечение войсками РФ границы Украины будет считаться вторжением

На фоне выступления президента США письменное заявление по Украине обнародовала и пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. По ее словам, Вашингтон будет считать "новым вторжением" РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы. На это последует "быстрый, жесткий и единый ответ" США и их союзников, предупредила Псаки. Она также добавила, что российская агрессия, которая не пересечет порога военных действий, включая кибератаки и парамилитаристские шаги, также будет встречена "решительным, взаимным и единым ответом" Вашингтона и его партнеров.

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