В Португалии начато еще одно расследование о гражданстве Абрамовича

Прокуратура Португалии начала расследование в связи с предоставлением гражданства этой страны российскому олигарху и владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом 18 января сообщили в надзорном ведомстве.

По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Сотрудник не уточнил, что именно послужило поводом для запуска процедуры. Неделей ранее о внутреннем расследовании по этому вопросу уведомил португальский Институт регистрации и нотариата (IRN), предоставляющий услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов.

Критика в адрес российского миллиардера



Представитель Абрамовича комментариев в этой связи пока не дал. Комментируя проверку IRN, в команде олигарха говорили, что "приветствуют любую проверку, поскольку она лишь продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

Расследования в Португалии стартовали на фоне критики со стороны ряда активистов, экспертов и политиков, которые высказывали мнение, что португальский "Закон о возвращении" должен быть пересмотрен, поскольку, по их мнению, он используется олигархами из третьих стран, чтобы закрепиться в ЕС.

"Все указывает на то, что под покровом преследовавшего благие цели закона скрывается паспортная мафия", — написал, в частности, в Twitter Жоао Баталья, антикоррупционный активист и основатель португальского отделения международной неправительственной организации Transparency International.

Sinais de alarme: mais 90% dos processos vêm da mesma comunidade judaica (a do Porto). Processos com "reservas" do IRN são aprovados pelo Governo.

Tudo indica que às costas de uma lei bem intencionada se montou uma verdadeira máfia dos passaportes.https://t.co/og38wytN14 — João Paulo Batalha (@JoaoPBatalha) January 13, 2022

Минюст Португалии объяснил первую проверку



Министерство юстиции Португалии в свою очередь подчеркивало, что запущенная проверка — стандартная процедура. "Это — обычный процесс, имеющий место всякий раз, когда определенная ситуация или информация указывают на возможные нарушения в проведенной процедуре", — говорилось в заявлении, полученном Reuters.

Как отмечал ранее представитель управляющей активами миллиардера компании Millhouse, Абрамович стал гражданином Португалии в начале 2022 года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет "потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство — Ред.) получить португальское гражданство".

"Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек

По оценкам португальских СМИ, "Законом о возвращении" воспользовались около 32 тысяч человек, около 54 тысяч еще ждут решения властей. Представитель компании Millhouse утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и "с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах" обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.

В 1492 году в Испании был принят "Эдикт об изгнании", который предписывал всем евреям в трехмесячный срок либо креститься, либо покинуть пределы страны. Не выполнившие эдикт объявлялись вне закона. Евреи бежали в Португалию, где через четыре года история повторилась. По некоторым оценкам, в общей сложности более 200 тысяч евреев перешли в католичество, а от 40 до 100 тысяч были изгнаны. Несколько первых семей сефардских евреев смогли вернуться в Португалию из Марокко лишь в XIX веке.

По версии Forbes, Роман Абрамович занимает 12-е место в списке богатейших российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14,5 млрд долларов (12,8 млрд евро).

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