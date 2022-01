По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Сотрудник не уточнил, что именно послужило поводом для запуска процедуры. Неделей ранее о внутреннем расследовании по этому вопросу уведомил португальский Институт регистрации и нотариата (IRN), предоставляющий услуги по оформлению гражданства и выдаче паспортов.



Представитель Абрамовича комментариев в этой связи пока не дал. Комментируя проверку IRN, в команде олигарха говорили, что "приветствуют любую проверку, поскольку она лишь продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

Расследования в Португалии стартовали на фоне критики со стороны ряда активистов, экспертов и политиков, которые высказывали мнение, что португальский "Закон о возвращении" должен быть пересмотрен, поскольку, по их мнению, он используется олигархами из третьих стран, чтобы закрепиться в ЕС.

"Все указывает на то, что под покровом преследовавшего благие цели закона скрывается паспортная мафия", — написал, в частности, в Twitter Жоао Баталья, антикоррупционный активист и основатель португальского отделения международной неправительственной организации Transparency International.

Sinais de alarme: mais 90% dos processos vêm da mesma comunidade judaica (a do Porto). Processos com "reservas" do IRN são aprovados pelo Governo.

Tudo indica que às costas de uma lei bem intencionada se montou uma verdadeira máfia dos passaportes.https://t.co/og38wytN14