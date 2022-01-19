США опасаются размещения ядерных сил России в Беларуси

В Госдепе опасаются, что перебрасываемые в Беларусь военные РФ могут быть использованы для нападения на Украину. В Вашингтоне предупреждают об угрозе постоянного базирования в Беларуси ядерных сил РФ, пишет DW.

Переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость — 2022" на фоне напряженности в регионе заставляет опасаться, что эти силы "потенциально" могут быть использованы для нападения на соседнюю Украину. Об этом во вторник, 18 января, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности.

"Время (проведения маневров — Ред.) обращает на себя внимание и, конечно, с этим связаны опасения, что Россия может стремиться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений — для потенциального нападения на Украину", — сказал чиновник.

Маневры дадут РФ более широкие возможности и пути для осуществления подобной атаки, отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп: Россия может разместить свои ядерные силы в Беларуси

По оценкам Вашингтона, численность российских военных, перебрасываемых в Беларусь, "выходит за рамки того, что мы ожидаем в рамках обычных учений", и может предвосхищать постоянное российское военное присутствие там с участием как обычных, так и ядерных сил, добавил американский чиновник.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что поправки в конституцию Беларуси, которые могут быть одобрены в ходе референдума в феврале, могут открыть дверь для постоянного базирования сил РФ этой стране, подчеркнули в Госдепе. "Этот проект конституционных изменений может указывать на то, что Беларусь планирует разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных сил России", — приводит слова представителя Госдепартамента агентство AFP.

Такой сценарий станет "вызовом европейской безопасности, который может потребовать ответных действий", отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. С течением времени правитель Беларуси Александр Лукашенко "все больше и больше прибегает к России за разного рода поддержкой", констатировал американский чиновник. "И мы знаем, что он не получает эту поддержку просто так. Очевидно, что Россия пользуется уязвимостью Лукашенко и понемногу взыскивает с него накопившиеся долги", — добавил он.

Белый дом: Россия может напасть на Украину "в любой момент"

Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил 18 января, что на учениях, которые пройдут 10-20 февраля, военные двух стран отработают задачи "отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции". Первый этап проверки сил реагирования завершится 9 февраля. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будут проведены совместные маневры "Союзная решимость — 2022".

Ранее официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки высказала мнение, что Россия "может в любой момент начать нападение на Украину". Администрация США, по словам Псаки, считает возможными все сценарии. "Ни один из вариантов не снят с повестки дня", — подчеркнула она.

Попытки разрядить обстановку пока безуспешны

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку ко вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.

На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО — Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, на следующий день в Берлине пройдут его переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Позднее, 21 января, состоится встреча Блинкена и Лаврова в Женеве.

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