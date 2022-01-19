Ангеле Меркель предложили пост в ООН

По сведениям dpa, генсек ООН видит экс-канцлера ФРГ главой консультативного совета в структуре организации. Сама Меркель пока не прокомментировала информацию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру ФРГ, 67-летней Ангеле Меркель (Angela Merkel) занять консультативный пост в одной из структур Организации Объединенных Наций. Об этом в среду, 19 января, сообщает агентство dpa со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о позиции председателя консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. В числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.

Консультативный орган по глобальным общественным благам - один из флагманских проектов Гутерриша, который он продвигает в рамках реформирования ООН. В июне 2021 года Гутерриш был утвержден в должности генсека ООН на второй пятилетний срок - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Ангела Меркель пока не ответила на письмо генсека ООН

Свое предложение, по сведениям агентства, Гутерриш изложил в письме. Собеседники dpa в ООН считают согласие Меркель занять предложенный пост маловероятным. Официально в организации не комментируют факт предложения. Представители экс-канцлера и она сама пока также не высказались на этот счет.

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ.

В эксклюзивном интервью DW перед тем, как оставить пост главы кабмина Германии, Меркель сказала, что политикой больше заниматься не собирается. "Я не буду разрешать политические конфликты - я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском Союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм", - подчеркнула она. "Сейчас я еще не знаю, чем займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", - добавила Меркель.

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