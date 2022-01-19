Убийца 77 человек Андерс Брейвик снова просит о досрочном освобождении

В норвежской тюрьме Скиен началось заседание суда, который может вынести решение о досрочном освобождении ультраправого экстремиста Андерса Брейвика. Брейвик, 11 лет назад убивший 69 человек в лагере на острове Утойя и устроивший взрыв в Осло, в результате которого погибли 8 человек, отсидел чуть меньше половины своего срока, пишет Русская служба Би-би-си.

Прошение Брейвика о досрочном выходе из тюрьмы рассматривает суд округа Телемарк на выездном заседании в тюрьме Скиен, где экстремист отбывает наказание.

Войдя в зал суда, оборудованный в тюремном спортзале, Брейвик вскинул правую руку. Он держал в руках лист бумаги с крупной надписью "Остановите свой геноцид против наших белых наций!". На груди у него был листок поменьше с такой же надписью. Обращаясь к судье, он назвал себя кандидатом в депутаты норвежского парламента.

Процесс будет длиться максимум четыре дня. В прошлом году генеральная прокуратура Норвегии отказала Брейвику в досрочном освобождении. Представитель прокуратуры Гульда Карлсдоттир перед началом заседания во вторник заявила, что ведомство считает Брейвика по-прежнему опасным, а его освобождение было бы ошибкой.

Если решение суда будет отрицательным, Брейвик через год сможет снова просить об УДО, отметила Карлсдоттир.

Брейвик регулярно подает прошения об условно-досрочном освобождении. На что он при этом рассчитывает, не вполне ясно, поскольку он заявляет, что в тюрьме еще больше радикализировался. Брейвик последовательно использует судебные заседания, о которых, как правило, много пишут СМИ, чтобы распространять ультраправые идеи.

В 2016 году Брейвик пожаловался на негуманные условия содержания, но суд счел его жалобу необоснованной. В 2017-м он подал аналогичную жалобу в Европейский суд по правам человека, но и ЕСПЧ признал условия содержания Брейвика вполне гуманными.

В одной из своих апелляций Брейвик сравнил себя с Нельсоном Манделой, заявив, что перешел от вооруженной борьбы к политической.

Фундаментальное право

По мнению главы Центра изучения экстремизма Университета Осло Торе Бьерго, Брейвик остается радикалом и экстремистом.

"Теперь он называет себя национал-социалистом, и хотя и говорит, что, с его точки зрения, вооруженная стадия конфликта прошла, никак не дистанцируется от совершенного им массового убийства, которое считает абсолютно правильным шагом", — отмечает Бьерго.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек.

Затем он направился на остров Утойя, где был расположен молодежный лагерь, и открыл стрельбу. Его жертвами на острове стали 69 человек, в основном подростки.

Позже он говорил, что мечтал совершить теракт по примеру "Аль-Каиды" (организация запрещена в России): захватить и обезглавить перед видеокамерой бывшую премьера Норвегии Харлем Брунтланд, перед этим заставив ее встать на колени и молить о пощаде.

Убийство 77 человек стало самым кровавым преступлением в Норвегии со времен Второй мировой войны. Брейвик по-прежнему считает, что его поступок был направлен на защиту белой расы от мультикультурализма и миграции.

"Как и в любом другом случае при верховенстве закона, осужденный имеет право просить об условно-досрочном освобождении, и Брейвик воспользовался этим правом", — сказал адвокат экстремиста Ойстейн Сторрвик в интервью агентству Франс пресс.

Срок наказания в 21 год, назначенный Брейвику, по истечении будет продлен, если власти сочтут экстремиста опасным.

Нужно ли показывать?

Семьи убитых Брейвиком людей тяжело переносят его публичные выступления.

Перед началом нынешнего слушания, которое будет транслироваться в прямом эфире, группа поддержки семей погибших призвала "обращать как можно меньше внимания на террориста и то, что он говорит".

"Любое упоминание этого дела, и особенно самого террориста, — это удар по семьям погибших, их родителям, и по всем, кого как-то коснулись теракты в Норвегии", — говорится в заявлении группы.

Ее глава Лисбет Кристин Ройнеланд, 18-летняя дочь которой была среди убитых Брейвиком, критикует СМИ.

"Мне кажется, это абсурд — что попросив об освобождении после всего 10 лет, он получает столько внимания", — говорит она.

Многие в Норвегии считают, что регулярные заседания по делам Брейвика (учитывая, что у него крайне мало надежд на освобождение) играют все же позитивную роль.

"Заседания и то, как их проводят, — это, по сути, победа верховенства права над террористом Брейвиком", — говорит эксперт Торе Бьерго.

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