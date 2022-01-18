В Германии призывают использовать "Северный поток - 2" для давления на Путина

В российско-украинском конфликте ФРГ делает ставку на политико-дипломатические меры, и санкции являются одной из них, заявил Михаэль Рот. При этом немецкие политики призывают к диалогу с Россией.

Газопровод "Северный поток - 2" следует использовать для оказания давления на Россию, считает глава комитета по внешней политике бундестага ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth). "Мы делаем ставку на политико-дипломатическое решение, и санкции также являются частью дипломатического инструментария", - заявил социал-демократ во вторник, 18 января, в интервью телекомпании ARD.

По его словам, в случае новой "российской агрессии" против Украины ничего нельзя исключать. "Если нам действительно придется применить санкции, а я все еще надеюсь, что мы сможем этого избежать, то мы не можем заранее исключать вещи, которые могут потребовать наши партнеры в Евросоюзе", - сказал Рот.

Хофрайтер: Германия в плане поставок не зависит от "СП-2"

В свою очередь глава комитета по делам ЕС в бундестаге Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) призвал отложить решение о вводе "Северного потока - 2" в эксплуатацию на максимально возможный срок. "Уже только по геостратегическим причинам было бы разумно оставить вопрос открытым как можно дольше", - сказал Хофрайтер агентству AFP. В противном случае Германия выпустила бы из рук "средство давления на президента России Владимира Путина".

По мнению "зеленого" политика, "СП-2" проблематичен по двум причинам: во-первых, из-за защиты климата, а во-вторых, потому что Путин с его помощью может поставлять газ в обход Польши и Украины. Как считает Хофрайтер, Германия также "не зависит в плане поставок от этого дополнительного трубопровода, потому что трубопроводы, которые проходят через Украину, уже соответствующим образом заполнены".

Путин "боится демократических движений в соседних странах"

В то же время оба политика призывают к диалогу с Россией для решения существующих проблем. Михаэль Рот предлагает использовать такие форматы, как Совет НАТО-Россия, а также экономическое сотрудничество и контакты гражданских обществ. По его мнению, Путин больше всего боится демократических движений в соседних странах. "Реальная опасность для России исходит не от оружия, а от сигнала демократии и свободы, и здесь мы не можем идти ни на какие уступки", - сказал Рот.

Как в свою очередь отметил Хофрайтер, Германия должна "продолжать вести интенсивный диалог с Россией, не проявляя при этом наивности по отношению к Путину, который в прошлом не особенно стремился соблюдать договоренности". "Конечно, в диалоге с Путиным нам нужны инструменты деэскалации, и было бы разумно попытаться углубить переговоры по разоружению разумным и структурированным образом", - добавил он.

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