"Никуда не уезжал": Назарбаев впервые выступил с обращением к нации после протестов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что "никуда не уезжал" и находится "на заслуженном отдыхе в столице Казахстана". Назарбаев выступил с видеобращением к народу после долговременного отсутствия на публике и сообщений о том, что его семья покинула страну, сообщает РБК.

Назарбаев указал, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас "обладает всей полнотой власти" и является главой Совета безопасности страны. "В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заявил Назарбаев.

По словам первого президента, стабильность и спокойствие в стране всегда были его главной целью. Он также призвал поддержать предложенную Токаевым программу реформ, "направленную на повышение благосостояния народа".

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