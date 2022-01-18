ICAO подготовила доклад о посадке в Минске самолета Ryanair с Протасевичем

ICAO разослала странам отчет о принудительной посадке в Минске лайнера Ryanair, после которой был арестован находившийся на борту журналист Роман Протасевич. Обсуждение мер на основе доклада пройдет 31 января.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) завершила подготовку отчета по расследованию обстоятельств посадки в мае 2021 года в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс FR4978. В понедельник, 17 января, ICAO сообщила, что предоставила документ странам, входящим в организацию: "Сегодня доклад стал доступен всем 193 членам организации, включая 36 стран, входящих в настоящее время в Совет ICAO".

В сообщении указывается, что совет организации обсудит шаги, которые ей следует предпринять в связи с выводами доклада, на своем заседании 31 января. В тот же день будет рассмотрен и запрос Беларуси, которая считает незаконными санкции, наложенные на нее после инцидента.

Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.

Тихановская поблагодарила ICAO

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила ICAO благодарность за подготовку отчета и старт публичной работы по этому делу. "Еще летом прошлого года моя команда обратилась к президенту Совета ICAO с призывом провести тщательное расследование по захвату самолета и аресту Романа Протасевича и Софии Сапеги, - написала экс-кандидат в президенты Беларуси. - С тех пор мы находимся в контакте с руководством организации".

Дискуссию на основе выводов доклада, которую представители совета ICAO проведут в конце января, Тихановская назвала важным этапом, указав, что "сегодняшний отчет не назвал виновных, а лишь стал отправной точкой в расследовании преступления".

Принудительная посадка самолета Ryanair

Белорусские власти 23 мая 2021 года принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершить экстренную посадку в Минске, заявив, что получили сообщение о якобы находящейся на борту бомбе. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. Для его сопровождения был поднят истребитель МиГ-29 белорусских ВВС.

После посадки самолета Ryanair в Минске бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны два пассажира - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний, которым было запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Совет ЕС призвал также европейские авиакомпании избегать перелетов над территорией Беларуси. Позднее к санкциям против Минска в связи с этим инцидентом присоединились и другие страны, в частности Япония и ряд европейских стран, не входящих в ЕС.

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