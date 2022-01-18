Австралия разрешила въезд иностранцам, привитым "Спутником V"

Власти Австралии разрешили въезд иностранцам, дважды привитымроссийской вакциной от коронавируса "Спутник V". На однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" разрешение не распространяется, сообщило на своем сайте в понедельник, 17 января, Управление терапевтических товаров (TGA), входящее в министерство здравоохранения Австралии.

Как говорится в документе, TGA на прошлой неделе получило дополнительную информацию о том, что "Спутник V" обеспечивает защиту приезжающих в Австралию и потенциально снижает вероятность передачи ими инфекции другим людям, а также опасности заболевания COVID-19 в тяжелой форме. Речь идет об опубликованных исследованиях, которые предоставило TGA правительство России при содействии посольства Австралии в Москве. Согласно им, две дозы "Спутника V" снижают вероятность симптоматической инфекции на 89%, а госпитализации либо смерти — на 98-100%.

"Спутник V" не допущен ВОЗ и регулятором ЕС



Признание "Спутника V" расширит возможности возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных работников, а также поездок деловых людей и элитных спортсменов в Австралию, говорится в заявлении TGA.

Вакцина "Спутник V" до сих пор не сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в Европейском Союзе, поскольку Россия не предоставила ВОЗ и Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) всю необходимую информацию. Это признал в середине декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив о "разном понимании, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".

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