Буря в Латвии: самолеты не могут приземлиться, тысячи жителей без электричества

В понедельник, 17 января, синоптики объявили в Латвии красный уровень опасности. Ураганный ветер срывает крыши и валит деревья, аэропорт фактически закрыт, тысячи людей остались без электричества. Delfi.lv обобщает, что известно к этому часу.

В понедельник в середине дня порывы северного, северо-западного ветра в Юрмале достигали 32 метров в секунду, в Даугавгриве и Кундзиньсале в Риге — 30 метров в секунду, свидетельствуют данные метеостанций. В центре столицы максимальная скорость ветра в порывах около двух часов дня составляла 28 метров в секунду. Столь сильной бури в Риге не было с января 2005 года. В Лиепайском и Вентспилсском портах в понедельник зарегистрированы порывы ветра до 27 и 29 метров в секунду.

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К 14.30 часам Государственная пожарно-спасательная служба Латвии (VUGD) получила уже 100 вызовов о поваленных на тротуары и проезжую часть деревьях и сорванных крышах. Больше всего вызовов - в Риге и Юрмале. Фактически новые вызовы поступают каждые две минуты.

Предприятие Rīgas Meži предупреждает, что сегодня находиться в столичных парках, а также в лесах опасно. Сильный ветер повалил деревья в парке Виестурдарзс, в парке Кронвальда, Межапарке, парке Нордекю, в парке Маскавас. Деревья повалены в Юглском лесу, в Вецаки, Тирельском лесном хозяйстве и других местах.

По словам специалистов, пока буря не причинила серьезного урона латвийским лесам — лишь поломаны и повалены отдельные деревья. Впрочем, ситуация в ближайшие дни может ухудшиться, поэтому работники Государственной службы леса будут продолжать следить за ситуацией.

Vējš aplēsis arī daļu Rīgas Doma jumta. Foto: @rudites pic.twitter.com/7BYqJ8b6Vl — Toms Bricis (@boms_tricis) January 17, 2022

К 16.00 часам без электричества остались порядка 20 000 клиентов Sadales tīkls по всей Латвии. Больше всего пострадавших в Бауске, в Саулкрастском, Елгавском и Кулдигском краях. Предприятие призывает быть предельно осторожными вблизи линий электропередач. В случае опасной ситуации, когда, например, на провода упало дерево, приближаться к месту происшествия нельзя.

Рижский аэропорт в Twitter сообщил, что с ухудшением погодных условий многие рейсы задерживаются, а многие — перенаправляют в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе своего рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта.

На данный час известно об изменениях пяти маршрутов — рейс Wizz Air из Киева, а также рейсов airBaltic из Брюсселя, Франкфурта, Дубая и Парижа.

pūt vējiņi, aizdzen mani uz viļņu pic.twitter.com/dHOvKgMpYw — Karlis (@dambranslv) January 17, 2022

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