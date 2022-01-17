Петр Порошенко прилетел в Киев. Его обвиняют в госизмене и могут арестовать

Самолет с пятым президентом Украины Петром Порошенко на борту приземлился в понедельник в киевскому аэропорту Жуляны. Порошенко прошел паспортный контроль. Его ждет суд, где ему изберут меру пресечения по дело о государственной измене.

Петр Порошенко прилетел в Киев на рейсовом самолете авиакомпании Wizz Air - из Варшавы. Его сопровождали соратники и журналисты.

Он прибыл в варшавский аэропорт имени Шопена, на общих основаниях зарегистрировался и прошел в зону досмотра, просканировав посадочный талон. "За мною правда и народ Украины. А остальное - ерунда", - сказал он, отвечая на вопрос российского журналиста о том, могут ли его арестовать.

В самолете Порошенко занял первый ряд, сделал селфи с несколькими пассажирами, затем экипаж попросил не нарушать порядок во время полета.

Около 9 утра самолет по распианию приземлился в киевском аэропорту "Жуляны".

Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" покинул Украину вечером 17 декабря. Незадолго до этого в тот же день следователи Государственного бюро расследований пытались вручить ему повестку на допрос по делу о торговле углем с самопровозглашенными республиками Донбасса. Порошенко отмахнулся от них, сел в автомобиль и уехал. Дело возбуждено по статье о госизмене.

Через несколько дней следователи доставили по адресу бывшего президента сообщение о подозрении. По украинскому законодательству это значит, что с этого момента Порошенко становится подозреваемым, а суд должен избрать меру пресечения.

Печерский районный суд Киева будет рассматривать вопрос Порошенко в понедельник. Его адвокаты заявляли, что их подзащитный готов прибыть в суд немедленно после прилета в Киев.

"Государственное бюро расследований надеется, что Петр Порошенко как народный депутат Украины, ответственный политик и ответственный гражданин выполнит все процессуальные обязанности и самостоятельно прибудет на заседание суда", - заявила в пятницу представительница бюро Татьяна Сапьян.

На паспортный контроль явился в аэропорту пришел следователь. У него забрали паспорт, но вскоре вернули обратно и пропустили в город.

Утром в киевском аэропорту Жуляны бывшего президента встречали его сторонники. Они достали флаги и развернули транспоранты в поддержку Порошенко.

В аэропорту Порошенко встречают около 3-4 тысяч человек. Организаторы поставили сцену напротив входа в аэропорт, сообщал корреспондент Би-би-си.

Статьи УК, которые вменяются Порошенко, не предусматривают обязательного содержания под стражей.

Следователи считают, что Порошенко уклонялся от следственных действий. Они получили ордер на принудительный привод экс-президента в суд для избрания ему меры пресечения.

Порошенко заявляет, что его преследуют по политическим мотивам.

То, что он станет подозреваемым в уголовном деле о торговле углем с самопровозглашенными республиками Донбасса, ожидалось на протяжении нескольких месяцев.

Одним из элементов этого уголовного дела стали "пленки Медведчука" - перехваченные записи телефонных разговоров известного украинского политика и бизнесмена Виктора Медведчука.

В октябре дело завели на Медведчука, а 17 декабря следователи пытались вручить повестку на допрос по этому же делу Порошенко.

По версии следствия, в 2014 году Порошенко, действуя совместно с Медведчуком, его знакомым бизнесменом Сергеем Кузярой и другими людьми "в условиях конспирации" сорвал поставки в Украину южноафриканского угля и организовал закупки топлива у самопровозглашенных республик Донбасса.

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