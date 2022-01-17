Песков в интервью CNN: войска РФ останутся около границ Украины

Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу обвинил НАТО в размещении военной инфраструктуры альянса вблизи российских границ, передает DW.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отверг возможный отвод российских войск от границ Украины. Официальный представитель Кремля в передаче "Fareed Zakaria GPS" американского телеканала CNN, вышедшей в эфир в воскресенье, 16 января, объяснил это "очень недружелюбной атмосферой", вызванной "стягиванием военной инфраструктуры НАТО к российским границам". Вместе с тем Песков указал, что речи о военных действиях в отношении Украины не идет.

Ранее, 14 января, представители администрации президента США Джозефа Байдена заявили, что российская сторона, "возможно, готовит диверсионные операции, направленные против собственных (пророссийских. — Ред.) сил" в Донбассе, и фабрикует провокации в социальных СМИ, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае провала дипломатии, напоминает Bloomberg.

В интервью CNN Дмитрий Песков не стал комментировать эти заявления.

Песков о переговорах России и Запада

Комментируя переговоры России с США и НАТО, Песков заявил CNN следующее: "Между нами есть определенное понимание. Но в целом, в принципе, сейчас мы можем сказать, что мы находимся на разных, совершенно разных путях. Это нехорошо, и это вызывает беспокойство".

Кроме прочего, в ходе интервью Песков повторил призыв России к НАТО гарантировать отказ от приема в состав альянса Украины. "Потому что иначе это (вступление Украины в НАТО. — Ред.) будет юридически возможно", — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь Байдена Джен Псаки указала, что если вторжение России в Украину все-таки произойдет, оно случится в период между серединой января и серединой февраля.

Со своей стороны, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд в интервью газете Financial Times за 15 января отметила, что в Белом доме заинтересованы в продолжении диалога с Москвой.

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