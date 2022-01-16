Новак Джокович покинул Австралию

Федеральный суд постановил, что звезда мирового тенниса не будет допущен к Открытому чемпионату Австралии по теннису. Новак Джокович покинул страну.

Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию. Как передало в воскресенье, 16 января, агентство Reuters, он вылетел из Мельбурна в Дубай. Несколькими часами ранее федеральный суд в Австралии постановил, что из-за отсутствия прививок от коронавируса SARS-CoV-2 спортсмен не сможет принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) и должен выехать из страны.

Апелляция звезды мирового тенниса на решение министра Австралии по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекса Хоука о депортации спортсмена была отклонена. В качестве основного аргумента Хоук ссылался на тот факт, что присутствие атлета в стране поощрит противников вакцинации на фоне сильнейшей вспышки заболеваемости COVID-19 в Австралии.

Аннулирование визы Джоковича признано законным - в интересах общественности

Вердикт вынесли три судьи федерального суда, признавшие законность аннулирования визы 34-летнего серба в интересах общественности. Главный судья Джеймс Оллсоп отметил, что постановление учло законность и правомерность решения министра, а апелляция, поданная командой Джоковича, была принята во внимание. Оллсоп добавил, что вердикт вынесен тремя судьями единогласно. Полное обоснование будет опубликовано в ближайшие дни, указал он.

Постановление о депортации обычно также предусматривает трехлетний запрет на возвращение в Австралию, уточнило агентство AP.

Теннисист, повторно задержанный 15 января, находился в одном из отелей Мельбурна, переоборудованном под центр содержания мигрантов.

"Крайне разочарован решением об аннулировании визы"

После вердикта суда теннисист заявил, что "крайне разочарован" решением об аннулировании визы, передала австралийская газета The Age. В то же время он подчеркнул, что будет уважать постановление судий и сотрудничать с властями в вопросе депортации. Спортсмен выразил надежду, что сможет вернуться к занятиям теннисом и в будущем выступить на Открытом чемпионате Австралии по теннису. С момента прибытия Джоковича в Мельбурн 5 января прошло 11 дней.

Спортсмен утверждал что у него не было симптомов COVID-19

Новак Джокович ранее рассказал, что 14 декабря 2021 года он присутствовал на баскетбольном матче, после которого у некоторых посетителей был выявлен возбудитель COVID-19. Двумя днями позднее спортсмен сдал экспресс-тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Этот анализ оказался положительным, однако Новак Джокович утверждал, что узнал результат лишь 17 декабря, после посещения мероприятия для теннисистов-юниоров в Белграде. Теннисист объяснил, что не испытывал недомогания, а симптомы заболевания отсутствовали.

При этом на следующий день после подтверждения положительного результата Джокович дал интервью французской спортивной газете L'Equipe и участвовал в фотосьемке для издания. В свое оправдание спортсмен заявил, что не хотел подводить журналиста. По словам первой ракетки мира, он соблюдал правила социального дистанцирования и был в защитной маске. Джокович признал, что допустил ошибку и должен был перенести интервью. Кроме того, теннисист прокомментировал ложные сведения в своем въездном формуляре, поданном австралийским властям. Спортсмен объяснил инцидент "ошибкой персонала" и указал, что его представители уже передали дополнительные сведения правительству Австралии.

Суд в Австралии временно отменил депортацию Джоковича

Власти Австралии в начале января аннулировали въездную визу Джоковича. Спортсмен не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, объяснил тогда глава Минздрава Австралии Грег Хант. Действия австралийских властей вызвали резкую критику в Сербии. Теннисист был помещен в отель на карантин, однако получил рарешение покинуть его для участия в слушаниях по апелляции в ответ на аннулирование визы. В ходе разбирательств суд распорядился освободить спортсмена из центра размещения лиц, которые должны быть депортированы из страны. Виза Джоковича позднее была отозвана повторно.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, а также те, кто переболел и выздоровел в последние шесть месяцев. К турниру будут допущены и тениссисты с медицинскими

показаниями против вакцинации. Джокович в преддверии поездки в Австралию утверждал, что попадает именно в эту категорию.

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