В городах мира пройдут акции "Возвращение" в поддержку Навального

Акция "Возвращение" в поддержку Алексея Навального пройдет в Берлине к годовщине его прилета в Россию из Германии. Аналогичные мероприятия запланированы в десятках городов мира.

В Берлине пройдет акция "Возвращение" в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который 17 января 2021 года прилетел в Россию из Германии, после чего был задержан на паспортном контроле. Мероприятие начнется в 14.00 по местному времени (16.00 мск) в воскресенье, 16 января, на Парижской площади столицы ФРГ, рядом с Бранденбургскими воротами.

Как уточняют организаторы из объединения "Demokrati-JA", речь идет об "акции солидарности" с Навальным, а также "со всеми политическими заключенными и преследуемыми в России и других диктатурах постсоветского пространства".

Кроме того, устроители хотят выразить поддержку "подвергаемым гонениям правозащитникам и журналистам", а также сотрудникам Международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("ММ") и правозащитного центра "Мемориал", решение о запрете и ликвидации которых были приняты в конце декабря 2021 года в Москве.

Наконец, митингующие планируют привлечь внимание к судьбе некоммерческих организаций и физлиц, которые были объявлены российскими властями так называемыми "иностранными агентами" или "нежелательными организациями".

Акции солидарности в десятках городов мира

Аналогичные акции состоятся 16 января в Ганновере, Нюрнберге и Штутгарте. Кроме того, они запланированы и в других странах мира: в США (минимум в десяти городах), Австралии и Новой Зеландии (в восьми городах), Канаде, Испании (в двух городах), Бельгии, Франции, Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, Финляндии и Грузии.

Отравление Алексея Навального

Российский политик и оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. После экстренной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отвергает обвинения в причастности к покушению.

В середине января 2021 года, пройдя курс реабилитации, Навальный вернулся в Россию, где сразу же был задержан. Политика обвинили в нарушении предписаний в рамках условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали. Суд в Москве 2 февраля 2021 года отправил оппозиционера на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". Позднее, 20 февраля 2021 года, Навального признали виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей.

Ликвидация ФБК и штабов Навального

В июне прошлого года Мосгорсуд признал связанные с Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. В августе министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций. В сентябре Следственный комитет России открыл уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии оппозиционера и его ближайших сторонников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!