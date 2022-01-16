Швеция направила войска на Готланд из-за напряженности между Россией и Украиной. Над шведскими АЭС замечены дроны

Шведские власти расследуют, каким образом в пятницу вечером над двумя атомными электростанциями страны, "Форсмарк" и "Оскарсхамн", пролетели беспилотные летательные аппараты неизвестного происхождения. В тот же день Швеция объявила об отправке дополнительных военных подразделений на остров Готланд, это было сделано на фоне обострения отношений России с Украиной и возросшей активности российских военных кораблей в Балтийском море.

В субботу полиция Швеции подтвердила, что дроны были замечены сразу над двумя АЭС страны, сообщается, что они пролетели через охраняемую зону. Официальный представитель правоохранительных органов страны назвал этот инцидент крайне серьезным.

Сообщается, что власти немедленно направили к станциям патрульные машины, вертолеты и собственные беспилотные летательные аппараты. Однако известно, что по крайней мере один из дронов (тот, что был замечен над АЭС "Форсмарк) смог скрыться. В отношении этого инцидента полиция уточняет, что речь шла о дроне большого размера, способном преодолевать силу ветра.

Полиция также расследует данные, что дрон был замечен над еще одной АЭС - крупнейшей в стране атомной электростанцией "Рингхальс".

Войска патрулируют улицы Готланда

В пятницу власти Швеции предприняли еще один шаг, связанный с безопасностью. Дополнительные подразделения вооруженных сил страны были направлены на остров Готланд в Балтийском море.

В сообщении, размещенном на сайте шведской армии, сказано, что это сделано в качестве ответа "на напряженную ситуацию между Россией и Украиной". Вооруженные силы Швеции уточняют, что "это не обязательно означает возросший уровень угрозы", однако страна предпочитает "действовать в соответствии с текущей обстановкой".

В аэропорту Висбю, крупнейшего города на острове Готланд, приземлилось оперативное спецподразделение, служащие которого начали патрулировать городские улицы. Агентство Франс пресс передает, что в патрулировании принимают около 10 броневых машин и несколько десятков военных.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью шведскому радио объяснил необходимость отправки военных так: "Готланд - это очень важная цель. Тот, кто контролирует Готланд, имеет большое влияние на Балтийское море. Если на Готланде разместить какое-то другое оружие, это затрагивает Швецию, Финляндию и всю Балтию. Так что Готланд и другие острова в Балтийском море играют важную роль".

Перпектива членства в НАТО

Франс пресс также цитирует распространенное в четверг заявление шведских военных, в котором сказано, что они направляют войска в несколько разных регионов "в связи с возросшей активностью России в Балтийском море". По данным эстонского общественного вещателя EER, речь в том числе идет о том, что "в среду в Балтийское море вошли три десантных корабля, базировавшихся на Кольском полуострове в России".

После аннексии Россией Крыма Швеция усилила военные расходы и начала укреплять оборону. Как пишет Франс пресс, страна, которая не воевала уже два века, в 2017 году вернула обязательную военную службу, а в январе 2018-го снова разместила на Готланде постоянный гарнизон.

В субботу бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в интервью финскому изданию YLE, что если Швеция и Финляндия (еще одна скандинавская страна, не принадлежащая к Североатлантическому альянсу) примут решение о вступлении в блок, их заявки могут быть удовлетворены очень быстро.

По мнению Расмуссена, возможная агрессия России против Украины "вызовет дискуссию в Финляндии и Швеции в отношении будущего членства в НАТО". "Если [эти страны] подадут заявку на вступление, решение может быть принято за один вечер. Вы можете стать членами буквально на следующий день, потому что вы соответствуете всем необходимым критериям", - сказал Расмуссен.

Между тем, YLE цитирует министра иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто, по словам которого у Хельсинки нет планов вступать в НАТО, и страна не ведет с блоком подобных консультаций.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист также сообщил в интервью шведскому радио, что позиция Стокгольма относительно внеблокового статуса государства не менялась. "Наша линия - стабильность и свобода от военных союзов, - сказал Хультквист (цитата по агентству ТАСС). - Правительство, которое я представляю, в этом вопросе непоколебимо"

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